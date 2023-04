"Whose Chance - Cơ hội cho ai?" là chương trình truyền hình thực tế được phát sóng trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam được 4 mùa từ năm 2019. Đây là chương trình truyền hình thực tế số 1 về việc làm của Việt Nam, tạo cầu nối giữa Nhà tuyển dụng và Người lao động với thông điệp "Tìm việc – Tìm người – Tìm cơ hội đổi đời".

Phỏng vấn thật - Thương lượng thật - Việc làm thật là 3 giá trị cốt lõi mà nhà sản xuất chương trình luôn đề cao và gìn giữ trong suốt hành trình ra mắt và chinh phục khán giả.

Ông Cao Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - TGĐ của đơn vị sở hữu bản quyền format Whose Chance chia sẻ về quá trình ra đời một chương trình có thể đi tiếp thị với thế giới

Bên cạnh yếu tố thiết thực vì mang đến cơ hội việc làm cho hàng trăm ứng viên đến từ khắp nơi trên mọi miền Đất nước, "Whose Chance - Cơ hội cho ai?" còn mang lại những kiến thức bổ ích cho người xem, người lao động, giúp họ học hỏi được nhiều kỹ năng mềm, hiểu hơn về thị trường lao động khi theo dõi các ứng viên trả lời phỏng vấn, vượt qua các thử thách khó khăn từ các Sếp.

Những chia sẻ, đánh giá, lời khuyên của các vị Sếp đến từ các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn giúp mang lại kiến thức về chiến lược, quản trị kinh doanh, nhân sự… cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, những thông tin này còn giúp cho người lao động hiểu được giá trị của bản thân, hiểu nhiều hơn người sử dụng lao động. Từ đó, họ có cơ hội thay đổi tư duy, lựa chọn đúng con đường để có thể gặt hái được những thành công trên hành trình sự nghiệp.

"Cơ hội cho ai" là chương trình truyền hình đầu tiên của Việt Nam được đối tác Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu ra thế giới

Ngày 27/4, Lễ công bố bản quyền quốc tế format "Whose Chance?" và kế hoạch phát sóng "Cơ Hội Cho Ai?" mùa 5 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là cột mốc đánh dấu nỗ lực và khát vọng xuất khẩu format truyền hình Việt Nam và các Nhà sản xuất chương trình khẳng định vị thế của giải trí Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cụ thể, công ty truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ đã chọn lựa làm đối tác và "xuất khẩu" "Whose Chance - Cơ Hội Cho Ai?" ra thế giới.

Các "Sếp" của Cơ Hội Cho Ai là các chủ doanh nghiệp, có câu hỏi thẳng và quyết định tuyển nhân sự trực tiếp từ chương trình

Global Agency là đơn vị phân phối của Thổ Nhĩ Kỳ, được biết đến là một trong những nhà phân phối nội dung truyền hình hàng đầu trên thế giới. Global Agency đã phân phối bản quyền tới hơn 150 nước trên thế giới và gặt hái được thành công ấn tượng trên toàn cầu.

Ông İzzet Pinto - Founder & CEO - Global Agency giao lưu cùng truyền thông tại sự kiện

Chia sẻ về lý do chọn "Whose Chance - Cơ Hội Cho Ai?" giới thiệu ra thế giới, ông İzzet Pinto - Founder & CEO - Global Agency cho biết: "Whose Chance? là show mang tính thực tế về cuộc sống thực, về những con người thực. Format này rất dễ để bản địa hóa ở các khu vực khác nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền thông quảng bá chương trình này. Là một công ty lâu đời ở châu Âu và sở hữu một mạng lưới khách hàng rộng lớn, sắp tới đây, Global Agency sẽ lập kế hoạch giới thiệu Format "Whose Chance?" cho tất cả các khách hàng tiềm năng và tại các hội chợ Quốc tế mà chúng tôi tham dự".