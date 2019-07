Chồng kém tuổi Khánh Thi nhảy tình tứ với người đẹp sau 5 năm xa cách

Thứ Tư, ngày 24/07/2019 05:15 AM (GMT+7)

Hoàng Mỹ An nhận định: "Phan Hiển luôn có một vị trí đặc biệt trong tim tôi".

Mới đây, kiện tướng dance sports Hoàng Mỹ An đã chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ trong MV đầu tay mang tên “Ai cũng có một tình yêu để quên”. Đây là MV đầu tiên được Hoàng Mỹ An thực hiện tại quê nhà sau nhiều năm học tập và hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại.

Đến tham dự buổi ra mắt MV có đông đảo bạn bè, người thân của Hoàng Mỹ An, trong đó có vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển. Về mặt họ hàng, mẹ ruột của Phan Hiển là em gái của mẹ Mỹ An. Trước đây, Khánh Thi từng là người thày dạy Mỹ An môn dance sports.

Trong buổi họp báo, Hoàng Mỹ An cho biết MV là hình ảnh rất mới của bản thân cô sau nhiều năm học tập và rèn luyện tại Mỹ. Hình ảnh trẻ trung và sống động trong MV là cách mà Hoàng Mỹ An muốn mang đến một màu sắc mới với thị trường âm nhạc Việt Nam.

Ca khúc “Ai cũng có một tình yêu để quên” là một sáng tác của nữ ca – nhạc sĩ Trang Pháp.

MV “Ai cũng có một tình yêu để quên” có cốt truyện đơn giản kể về một cô gái nhớ về tình yêu cũ của mình. Dù rất yêu anh ta nhưng cô nhất quyết quên đi tình yêu mà mình đã trải qua nhiều năm. MV được Hoàng Mỹ An thực hiện gấp rút trong vòng 1 tháng khi trở về Việt Nam để nghỉ hè. Đây cũng chính là món quà cô muốn dành tặng cho người hâm mộ sau nhiều năm hoạt động ca hát ở thị trường hải ngoại và cả Việt Nam.

Khi được hỏi thấy như thế nào khi được so sánh với Tóc Tiên, Hoàng Mỹ An cho biết cô rất ngưỡng mộ đàn chị vì sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực trong âm nhạc và vẫn còn phải học hỏi rất nhiều đàn chị trong tương lai. Nhưng về phong cách âm nhạc, đường hướng thì bản thân Hoàng Mỹ An không hề thấy mình giống với Tóc Tiên ở điểm nào.

Bất ngờ nhất trong buổi ra mắt MV chính là giây phút Hoàng Mỹ An và Phan Hiển cùng thực hiện lại một đoạn nhảy dancesport. Như nhiều khán giả cũng đã biết, Hoàng Mỹ An và Phan Hiển từng là cặp nhảy rất ăn ý nhiều năm trước đây. Cả hai từng giành rất nhiêu huy chương và danh hiệu cao quý cả trong và ngoài nước. Đặc biệt hơn, bà xã Phan Hiển – kiện tướng dancesport Khánh Thi chính là thầy của Hoàng Mỹ An và cả Phan Hiển.

Hoàng Mỹ An cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc khi được kết hợp nhảy cùng với Phan Hiển. Đã lâu lắm rồi, hơn 5 năm, Hoàng Mỹ An mới nhảy lại với Phan Hiển.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến Phan Hiển vì luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ cho em gái. Hoàng Mỹ An chia sẻ, Phan Hiển luôn có một vị trí đặc biệt trong tim Hoàng Mỹ An.

Hoàng Mỹ An được phần lớn khán giả Việt Nam nhớ đến trong lĩnh vực dancesport. Ở tuổi 14-15, cô gái trẻ đã trở thành nữ kiện tướng dancesport và sau đó, 17 tuổi, cô tiếp tục giành giải á quân So you think you can dance, các danh hiệu mà Mỹ An giành được khi tham gia bộ môn này cũng không hề khiêm tốn. Nữ ca sĩ Đoan Trang đã tới chúc mừng người em trong nghề nhân dịp Mỹ An ra mắt MV đầu tay.

Ba năm trở lại đây, Hoàng Mỹ An còn gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu của trung tâm văn nghệ hải ngoại Thúy Nga – Paris By Night với vai trò ca sĩ. Trải qua thời gian sống tại Mỹ nên Mỹ An và Xuân Nghi thân thiết với nhau.

Nam ca sĩ Ali Hoàng Dương - Quán quân The Voice 2017 cũng tới chúc mừng cô ca sĩ xinh đẹp.

Nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm gửi lời chúc mừng tới người em bé nhỏ.

Dàn sao Việt ủng hộ Hoàng Mỹ An là những người anh, người chị đã luôn dõi theo từng bước đi của người đẹp dance sports.

Nhạc sĩ Khắc Hưng ủng hộ hết mình con đường âm nhạc mới mẻ của Mỹ An

Hoàng Mỹ An chia sẻ thêm, thời gian này, cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật song song với việc học về ngành âm nhạc tại trường mà ca sĩ Xuân Nghi từng tốt nghiệp. Cô ca sĩ sinh năm 1996 muốn đầu tư vào việc học tại nước ngoài với mong muốn học hỏi được những tinh hoa về âm nhạc thế giới, và góp phần làm cầu nối để đưa người Việt Nam đến khán giả khắp mọi nơi trên thế giới.