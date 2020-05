Chi Pu đăng ảnh gợi cảm nhưng lại để lộ "chi tiết thừa"

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 09:11 AM (GMT+7)

Chi Pu lại gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bán nude táo bạo.

Trên trang cá nhân mới đây, Chi Pu gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh bán nude gợi cảm. Trong ảnh, Chi Pu dùng hai tay khéo léo che chắn điểm nhạy cảm, phô diễn hình thể nuột nà, nóng bỏng. Đáng chú ý, người hâm mộ lại phát điện điểm bất thường trong bức ảnh của Chi Pu. Cụ thể, cư dân mạng chỉ ra chi tiết thừa, được cho là để lộ miếng dán ngực. Nhiều bình luận cho rằng, dù chụp ảnh bán nude nhưng Chi Pu vẫn rất an toàn khi sử dụng miếng dán ngực để tránh trường hợp gặp sự cố nhạy cảm.

Bên cạnh những lời khen ngợi về vóc dáng gợi cảm, nhiều ý kiến chỉ trích khi cho rằng Chi Pu theo đuổi hình ảnh gái hư, ngày càng trở nên táo bạo, phô phang.

`Chi Pu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bán nude gợi cảm. Cư dân mạng soi điểm bất thường trong bức ảnh của Chi Pu, được cho là để lộ miếng dán ngực.

Thời gian gần đây, Chi Pu liên tục gây chú ý bởi những hình ảnh gợi cảm. Trước đó không lâu, bức ảnh lấy hoa tươi làm nội y của nữ ca sĩ cũng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Bức ảnh khiến fan thích thú bởi ngoài sự sáng tạo, Chi Pu đã khoe khéo được vóc dáng gợi cảm, phần bụng săn chắc và thần thái quyến rũ.

Vào những ngày đầu năm mới 2020, Chi Pu cũng gây xôn xao khi "mở hàng" bằng một loạt hình ảnh nóng bỏng, trong đó có cả những hình ảnh bán nude khoe vòng 1 bốc lửa. Ngoài ra, trong những MV trước đó, Chi Pu cũng gây nhiều tranh cãi vì hình ảnh khoe thân phản cảm, bị chỉ trích vì gây sốc, dung tục...

Chi Pu "chơi trội" lấy hoa tươi làm nội y.

Trước đó, cái tên Chi Pu cũng trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng về chuyện tình cảm, đời tư khi chia sẻ câu chuyện từng yêu sâu đậm một người trên livestream. "Khoảng thời gian quen người ấy, Chi chỉ đâm đầu vào yêu, quên hết bạn bè, công việc và không biết giờ có còn may mắn tìm được một mối tình thứ 2 giống như vậy. Mối tình này có nhiều khó khăn, cản trở, nhưng mặc kệ những điều đó, Chi chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình. Nó đặc biệt tới nỗi Chi đã từng nghĩ tới chuyện sẽ cưới người ấy..." - Chi Pu trải lòng. Qua những dữ liệu như yêu người đó khi đã nổi tiếng, thời gian mới chập chững Nam tiến, cho đến chuyện bắt đầu xảy ra rạn nứt khi Chi Pu quyết định theo đuổi ca hát... thì dù nữ ca sĩ không nói rõ tên nhưng ai cũng đoán ra nhân vật đó.

Khi cư dân mạng liên tục gọi tên Gil Lê thì nữ ca sĩ tomboy nàng liền có phản hồi bằng dòng trạng thái ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng trên mạng xã hội). Chi Pu sau đó cũng lên tiếng đính chính: "Tính mình là vậy. Chưa phải lúc nói hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng. Nhưng một khi đã chọn cách nói ra thì sẽ nói thẳng và thật. Ai cũng có mắt để nhìn, trái tim để cảm, nếu không đủ chân thành sẽ bị nhìn thấu ngay. Đôi lúc cái thật nó làm người này người kia thấy nhột, nhưng thà vậy chứ mình tuyệt đối không bao giờ bóng gió nói điều xấu xí về ai. Luôn học cách đối mặt một cách chân thành và thẳng thắn".

