Gil Lê có động thái gây chú ý khi Chi Pu khóc lóc kể về mối tình khắc cốt ghi tâm

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 10:04 AM (GMT+7)

Những chia sẻ của cặp đôi liên tục nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Vài ngày trở lại đây, cư dân mạng liên tục xôn xao câu chuyện Chi Pu kể về mối tình khắc cốt ghi tâm: "Ngày xưa, tình yêu với tôi là tất cả, nó bay bổng, yêu đời, có khoảng thời gian tôi yêu một người mà tôi chỉ biết đâm đầu vào yêu thôi, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên cả bạn bè và công việc. Lúc đó, tôi chỉ biết yêu là yêu thôi đấy. Lúc yêu người ấy, tôi đã nổi tiếng rồi". Thậm chí, giọng ca "Anh ơi ở lại" còn từng mong muốn một hôn lễ với người yêu cũ nhưng không có được cái kết hạnh phúc.

Chi Pu gây xôn xao khi chia sẻ về mối tình khắc cốt ghi tâm

Tiếp đó, cô tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân: "Chưa phải lúc nói hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng. Nhưng một khi đã chọn cách nói ra thì sẽ nói thẳng và thật".

Chi Pu tiếp tục chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân

Những chia sẻ của Chi Pu khiến cư dân mạng không khỏi đồn đoán. Những cái tên liên quan đến hot girl Hà thành nhanh chóng được chỉ ra. Đặc biệt là Gil Lê - người tình tin đồn một thời của Chi Pu.

Sau khi câu chuyện của Chi Pu gây xôn xao, Gil Lê đã có động thái mới đầy ẩn ý. Theo đó, nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng trên mạng xã hội).

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Gil Lê càng khiến nhiều người xôn xao

Gil Lê và Chi Pu từng có khoảng thời gian vướng tin đồn tình cảm. Vì vậy, những chia sẻ của Gil Lê khiến nhiều người đồn đoán. Tuy nhiên, hiện tại, cặp đôi đã không còn xuất hiện cùng nhau và cũng không tương tác trên mạng xã hội.

Chi Pu và Gil Lê từng có khoảng thời gian vướng tin đồn tình cảm khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau

Hiện tại, Chi Pu lấn sân sang lĩnh vực ca hát và cho ra mắt một số sản phẩm đình đám như "Anh ơi ở lại", "Mời anh vào team em", "Đóa hoa hồng", "Từ hôm nay"...

Thời gian gần đây, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh bị fan "soi" loạt bằng chứng hẹn hò

Về phía Gil Lê, nữ ca sĩ đang vướng tin đồn hẹn hò cùng Hoàng Thùy Linh. Cặp đôi liên tục bị fan "soi" loạt bằng chứng như diện đồ đôi, check-in ở địa điểm giống nhau và trùng khớp cả về thời gian. Thậm chí, còn có tin hai người đã mua nhà sống chung. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cả Hoàng Thùy Linh và Gil Lê đều chưa lên tiếng về tin đồn này.

Nguồn: http://danviet.vn/gil-le-co-dong-thai-gay-chu-y-khi-chi-pu-khoc-loc-ke-ve-moi-tinh-khac-cot-ghi-...Nguồn: http://danviet.vn/gil-le-co-dong-thai-gay-chu-y-khi-chi-pu-khoc-loc-ke-ve-moi-tinh-khac-cot-ghi-tam-5020202051032627.htm