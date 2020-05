Chi Pu tâm sự "lao đầu vào yêu": Ai là người tình bí ẩn?

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 11:20 AM (GMT+7)

Những ngôi sao được dân mạng nhắc tên sau những tâm sự "rút ruột rút gan" của Chi Pu về tình cũ.

Trong chương trình Chi Pu's Greatest Show số đầu tiên với chủ đề "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" vừa ra mắt, Chi Pu lần đầu chia sẻ về mối tình thứ hai trong đời khiến cô không thể quên. Theo Chi Pu, đó là mối tình khiến cô "lao đầu vào yêu" tới mức quên hết mọi thứ xung quanh, nhưng cũng là chuyện tình gặp nhiều khó khăn. Trong lúc tâm sự với MC Liêu Hà Trinh về tình cũ, Chi Pu đã bật khóc. Ngay lập tức, cư dân mạng đi tìm người bí ẩn được nhắc tới trong tình trường của nữ ca sĩ, diễn viên tài năng này.

Mối tình đầu tiên Chi Pu công khai khi hoạt động showbiz chính là nam ca sĩ, diễn viên Cường Seven. Hai người gắn bó khoảng hơn 2 năm kể từ khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2011. Khi đó, Chi Pu vẫn đang được biết đến là một hot girl trong khi Cường Seven chủ yếu đi hát. Cặp đôi được cư dân mạng khen ngợi và ngưỡng mộ nhưng bất ngờ công bố chuyện chia tay.

Khi chia tay Cường Seven, Chi Pu không nói về lý do cụ thể. Nhiều người tiếc nuối cho chuyện tình này nhưng sau đó, Cường Seven cũng tìm được cho mình "một nửa", còn Chi Pu vướng tin đồn tình cảm với một người khác.

Người được cư dân mạng đồn đoán chính là ca sĩ Gil Lê. Sau khi chia tay Cường Seven vào năm 2014, Chi Pu xa gia đình, vào TP. HCM lập nghiệp và thân thiết như hình với bóng cùng Gil Lê. Cả hai liên tục xuất hiện những tin đồn tình cảm bởi cách thể hiện thân mật, khi là ôm nhau, hôn má. Gil Lê cũng là người khiến dân mạng nghi vấn, cho rằng cô chính là người bí ẩn được Chi Pu nhắc đến trong show vừa qua. Trong show này, Chi Pu cho biết mối tình khiến nữ ca sĩ day dứt nhất diễn ra khi cô mới lớn, bắt đầu xa vòng tay bố mẹ. Điều đó trùng khớp với thời điểm cô bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò cùng Gil Lê khi Nam tiến.

Cũng trong Chi Pu's Greatest Show, MC Liêu Hà Trinh kể một câu chuyện liên quan đến người bạn Chi Pu nhắc tới. “Bạn miêu tả đó là mối tình tuyệt vời. Nhưng bạn không lý giải được vì sao trong cảm giác của bạn luôn là sự mâu thuẫn, cả hai không thuộc về nhau. Một người như cánh chim, ngày càng mạnh và bay xa. Còn một người, hạnh phúc là ở yên tại chỗ. Và bạn có cảm giác hay là cho người yêu mình bay", nữ MC cho hay. Chi Pu thổ lộ chuyện tình cảm của cô và người cũ rạn nứt khi người đó không có ý ủng hộ cô trên con đường ca hát. Từ những chia sẻ của MC Liêu Hà Trinh, nhiều cư dân mạng lục tìm lại talk show Chuyện đêm muộn do nữ MC dẫn dắt vào năm 2017, với người tham gia là Gil Lê.

Trước tin đồn về nghi vấn hẹn hò, Chi Pu và Gil Lê giữ im lặng. Về phía Chi Pu, cô chia sẻ Gil Lê là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cuối năm 2017, đầu năm 2018, cả hai ít xuất hiện cùng nhau như trước và dần không còn tương tác trên mạng xã hội.

Ngôi sao người Hàn Quốc Jin Ju Hyung vướng tin đồn hẹn hò với Chi Pu sau khi tham gia đóng nam chính trong MV "Cho ta gần hơn" của nữ ca sĩ. Tháng 11/2017, hai người chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến du lịch chung. Cả hai mặc đồ đôi, cùng nhau đi chơi rất vui vẻ. Cuối năm 2018, trong bài phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, Jin Ju Hyung thừa nhận hẹn hò Chi Pu trong khoảng một năm.

Tuy nhiên hiện tại cả hai chỉ còn là bạn bè. Theo nam ngôi sao người Hàn, lý do chia tay vì khoảng cách địa lý xa cách giữa hai nước.

