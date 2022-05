"Cháu trai thất lạc" của HLV Park Hang-Seo gây "bão" mạng xã hội

Biểu cảm "lầy lội" cùng gương mặt tròn tròn, đôi mắt híp của cậu bé có nhiều điểm tương đồng với HLV Park khiến cộng đồng mạng bật cười.

Sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam khuôn khổ SEA Games 31, trên mạng xã hội "bùng nổ" thông tin và hình ảnh thầy trò Park Hang-seo. Bên cạnh những lời chúc mừng, ca ngợi, có không ít khoảnh khắc hài hước của HLV người Hàn Quốc.

Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến bài đăng của Trà My Idol khi cô chia sẻ hình ảnh uống nước của Hayden - cậu con trai út nhà mình và ghép chung với khoảnh khắc uống nước của HLV Park Hang-seo cho thấy sự giống nhau: "Bác Park ơi! Cháu của bác nè. Từ khi có bác mọi người được đi bão đều vui như trẩy hội. Chúc mừng tất cả những chiến thắng của các vận động viên, tuyển bóng đá nam và bóng đã nữ cùng với tất cả những huy chương mà chúng ta có được tại SEA Games 2022" - nữ ca sĩ bày tỏ sự vui mừng.

Trà My Idol hài hước ghép ảnh con trai út cùng HLV Park

Biểu cảm "lầy lội" cùng gương mặt tròn tròn, đôi mắt híp của Hayden có nhiều điểm tương đồng với HLV Park khiến cộng đồng mạng bật cười: "Giống thật sự chị My ơi", "Từ hồi trước giờ mình đã thấy giống rồi, giờ mọi người đã nói hộ lòng", "Cảm ơn hai bác cháu đã mang lại niềm vui cho mọi người nha", "Ôi, tối qua em nằm xem ảnh, xong cuối cùng cũng nhận ra là em ấy giống thầy Park, hôm nay thì thấy chị đăng luôn", "Xem hình xong giật mình luôn ấy",…

Cậu bé Hayden có nhiều điểm tương đồng với HLV Park khiến nhiều người bật cười

Dù không còn hoạt động showbiz nhiều nhưng cuộc sống của Trà My Idol vẫn được khán giả quan tâm. Hiện tại, nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên chồng và hai cậu con trai Gia Hy và Hayden. Nếu Gia Hy sở hữu nét đẹp của mẹ với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh, hàng mi đen dài cùng vóc dáng gầy gầy thì Hayden lại giống bố như tạc. Cậu bé có đôi mắt một mí, má bánh bao phúng phính cùng những biểu cảm rất dễ thương.

Gia đình của Trà My Idol

Trên trang Facebook cá nhân, Trà My thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, video đời thường của các con. Có thể thấy ở nhà Hayden luôn mang lại nụ cười cho mọi người, là cậu bé ngoan, nghe lời mẹ và tự lập từ sớm. Thời gian trước, nữ ca sĩ từng đăng tải một clip về Hayden. Cụ thể khi đang đi chơi cùng mẹ thì cậu nhóc bỗng giận dỗi và vứt túi đồ xuống đất, sau đó òa lên khóc ăn vạ. Tuy nhiên Trà My Idol không sốt sắng dỗ con mà để cậu tự nín khóc và vui vẻ trở lại. Cách dạy con không quá nuông chiều, để con phát huy sở thích cá nhân của gia đình Trà My nhận được nhiều đồng tình của dân mạng.

