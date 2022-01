Cuộc sống như bà hoàng của 3 hot girl Việt cùng tuổi lấy chồng đại gia

Lấy chồng doanh nhân, Tâm Tít, Huyền Baby và Trà My Idol được chiều chuộng, cuộc sống viên mãn, nhan sắc thăng hạng.

Từng nổi tiếng là những mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt, Tâm Tít, Huyền Baby cùng Trà My Idol bất ngờ rút lui khỏi showbiz sau khi kết hôn. Không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông hay hoạt động giải trí sôi nổi nhưng cuộc sống của 3 người đẹp sinh năm 1989 luôn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Tâm Tít

Là hot girl đời đầu, Tâm Tít lấn sân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Năm 2005, cô kết hôn cùng ông xã là doanh nhân Chu Ngọc Thành và ít khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ trong trang phục váy ngủ chất liệu lụa mỏng manh.

Hiện nay, Tâm Tít và ông xã đã có hai cậu con trai kháu khỉnh. Công việc kinh doanh của cô cũng thuận lợi, phát đạt. Tâm Tít trở thành bà chủ của một thẩm mỹ viện và sở hữu thương hiệu thời trang riêng.

Không chỉ thăng hạng nhan sắc, cuộc sống của Tâm Tít bên ông xã cũng viên mãn, hạnh phúc. Doanh nhân Chu Ngọc Thành hết mực yêu chiều vợ, không để cô thiếu thốn điều gì. Anh thường xuyên tặng cho những món quà đắt tiền cùng các chuyến du lịch sang chảnh. Trên trang cá nhân, Tâm Tít chia sẻ những khoảnh khắc đi chơi, hâm nóng tình cảm cùng ông xã.

Vào những dịp đặc biệt như lễ tình nhân, vợ chồng hot girl Hà Thành một thời luôn dành cho nhau những phút giây ngọt ngào khiến bạn bè và người hâm mộ phải xuýt xoa.

Huyền Baby

Cũng giống như Tâm Tít, cuộc sống của Huyền Baby sau khi kết hôn với ông xã giàu có được ví von như "bà hoàng". Thời gian ở nhà nghỉ dịch, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường trong lâu đài của mình. Qua đó có thể thấy căn biệt thự rộng rãi, sang trọng của vợ chồng người đẹp.

Biệt thự vợ chồng Huyền Baby ở được thiết kế tinh tế, nội thất chọn lựa tỉ mỉ, trang trí trên tông màu trắng - be - xám. Huyền Baby từng chia sẻ tổng chi phí xây dựng và nội thất là khoảng 100 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng của biệt thự là 1000m2, bao gồm các phòng cơ bản như phòng khách, phòng sinh hoạt gia đình, phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc, đọc sách. Ngoài ra, vợ chồng Huyền Baby còn xây phòng gym, phòng tập golf và khu vui chơi trẻ em.

Không chỉ sống trong căn biệt thự lộng lẫy như lâu đài, vợ chồng Huyền Baby còn thường xuyên cùng nhau đi du lịch, mua sắm hàng hiệu đắt đỏ.

Hiện tại, Huyền Baby cũng kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp. Người đẹp sinh năm 1989 từng cho rằng phụ nữ nên độc lập, tự chủ chứ không quá dựa dẫm vào ai đó: "Thực ra quan điểm của mỗi người khác nhau, riêng Huyền cảm thấy phụ nữ vốn đã thiệt thòi, cần được che chở và nâng niu. Phụ nữ cần tự chủ, độc lập để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tự xoay xở được cho bản thân mình. Tuy nhiên dù có là người phụ nữ tự chủ, mạnh mẽ đến đâu thì vẫn cần 1 người đàn ông có trách nhiệm và ân cần bên cạnh.

Có thể hoàn cảnh của mỗi người khác nhau nhưng Huyền vẫn luôn mong, đã là phụ nữ thì cần được hạnh phúc và nâng niu".

Trà My Idol

Trà My được khán giả biết đến khi lọt Top 10 "Vietnam Idol 2007". Được đánh giá cao về giọng hát, cô nhanh chóng khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí với loạt hit Hãy nói anh yêu em, Cần lắm, Let Me Feel Your Love Tonight, Đừng ai nhắc về anh ấy,…

Hồi tháng 6/2014, Trà My Idol lên xe hoa với doanh nhân Tô Văn Đức - một đại gia có tiếng tại khu vực phía Nam khi sở hữu chuỗi nhà hàng, karaoke sang trọng và có thú chơi siêu xe không thu kém Cường Đô la. Kể từ ngày kết hôn, Trà My không còn hoạt động giải trí sôi nổi như trước mà dành thời gian để chăm sóc gia đình và 2 con trai.

Hiện tại, hai con trai đã lớn nhưng Trà My Idol chưa có kế hoạch quay lại showbiz. Cô không còn bận tâm chuyện đi hát để kiếm thu nhập và chỉ ra mắt sản phẩm để tri ân công chúng, thỏa mãn niềm đam mê. Thời gian ở nhà, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh chơi đùa cùng các con. Ngoài ra, cô cũng hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng.

