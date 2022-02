Cảnh nữ sinh bị ép làm điều nhạy cảm trong "All Of Us Are Dead"

Đạo diễn đã lên tiếng xin lỗi và phân trần về các cảnh 18+ đang bị chỉ trích.

Ra mắt đầu năm 2022, “All Of Us Are Dead” (Ngôi trường xác sống) nhanh chóng phủ sóng toàn cầu, trên các nền tảng mạng xã hội và xuất sắc trở thành phim truyền hình đứng đầu bảng xếp hạng Netflix. Với sức nóng của phim, dàn diễn viên cũng theo đó mà “lên một tầm cao mới”, đặc biệt là Lee Yoo Mi, góp mặt trong cả bom tấn “Squid Game”, đã “vượt mặt” Song Hye Kyo trở thành nữ diễn viên có nhiều người theo dõi nhất Kbiz. Trang Instagram cá nhân của nữ diễn viên nhanh chóng tăng vọt lượt follow, từ 40 nghìn lên hơn 7,2 triệu lượt theo dõi, tăng gấp 177 lần chỉ sau 5 tháng.

“All Of Us Are Dead” khai thác câu chuyện cuộc chiến sinh tồn trong một ngôi trường trung học. Tuy nhiên, ngay từ tập đầu, phim đã gây sốc khi chứa nhiều phân đoạn bạo lực tình dục quá mức khi các học sinh bị bắt nạt thậm tệ, đánh đập, quấy rối tình dục, thậm chí quay video lột đồ chỉ để “thấy người khác đau khổ”.

Cụ thể, nhóm côn đồ đã yêu cầu một nữ sinh tên Eun Ji (Oh Hye Soo đóng) tự cởi đồng phục, sau đó ra lệnh bạn học khác quay lại cảnh bạn mình khỏa thân bằng điện thoại di động. Cô bạn này còn liên tục chịu đả kích, bị dọa tung clip, trở thành trò đùa với chiếc áo ghi chi chít chữ “Tôi cực kỳ gợi cảm”.

Phim gây ra nhiều tranh cãi vì hình ảnh tiêu cực, bị khán giả nhận xét là “tình dục hóa trẻ vị thành niên”

Phân cảnh này ngay lập tức đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng Hàn Quốc lẫn quốc tế. Khán giả lên án đây là cảnh dư thừa, không cần thiết, đặc biệt các ý kiến cho rằng đây là cách nhà sản xuất gây sốc câu view vì bản gốc không hề có. Một số bình luận góp ý đoàn phim không nên quay cơ thể diễn viên gần như vậy, cũng như nên hướng ống kính tập trung nhiều hơn vào những kẻ bắt nạt.

Nhiều người xem cũng chỉ ra trong phần mô tả của bộ phim đều không nhắc tới yếu tố quấy rối tình dục học đường. Sự thiếu rõ ràng này đã gây khó chịu cho khán giả, đặc biệt là những người quen với phim truyền hình truyền thống do các nhà đài sản xuất, thường có độ táo bạo khá khiêm tốn và được gắn cảnh báo cụ thể.

Khán giả cho rằng nhà sản xuất cố tình gây sốc, đặc biệt khi họ phát hiện bản truyện gốc không có những cảnh này

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của khán giả Hàn, đạo diễn Lee Jae Gyu chia sẻ bản thân hoàn toàn nhận thức được cảnh Eun Ji bị bắt nạt và lột đồ trong phim là “tình dục hóa trẻ vị thành niên”: “Có rất nhiều tình huống đáng lo ngại trong xã hội chúng ta đang sống. Tôi không cố tình đưa các cảnh khiêu khích vào chỉ để thu hút nhiều người xem hơn. Tôi chỉ đơn giản muốn khắc họa vấn nạn đó. Nữ sinh Eun Ji sợ mọi người biết mình bị quấy rối tình dục và cố gắng xóa bỏ đoạn video. Dù có chết, cô ấy cũng phải xóa bỏ hình ảnh đáng thương của bản thân. Điều ấy cho thấy hành động của kẻ bắt nạt tàn nhẫn đến nhường nào. Với tư cách là đạo diễn, tôi xin lỗi nếu như khán giả cảm thấy bộ phim bị truyền tải quá nhiều những cảnh quay đó”.

Cảnh sinh con được mô tả quá cụ thể khiến người xem phản ứng dữ dội

Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến cảnh sinh con trong phòng tắm của nữ sinh trung học Hee Soo (Lee Chae Eun đóng). Đây cũng là cảnh quay nhạy cảm gây tranh cãi không kém. “Có rất nhiều nữ sinh trở thành mẹ đơn thân, đây là thực tế đang diễn ra trong xã hội chúng ta. Cô gái vứt bỏ đứa trẻ nhưng rồi lại cứu nó. Một người mẹ 18 tuổi chạy lại cứu con mình, tôi nghĩ tình tiết này phù hợp với nội dung của bộ phim”, nam đạo diễn khẳng định.

Lee Jae Gyu cho rằng, trường học giống như một xã hội thu nhỏ. Vì thế, anh muốn khán giả tự đặt câu hỏi mình là người thế nào và chấp nhận trẻ em cũng như vậy. Nam đạo diễn cũng thừa nhận các tình tiết đã được phóng đại và gửi lời xin lỗi đến những khán giả cảm thấy khó chịu.

