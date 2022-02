"Trưởng Công an xã hot nhất MXH" ngoài đời lấy vợ kém 11 tuổi nóng bỏng thế này

Thứ Ba, ngày 08/02/2022 09:55 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hình ảnh lễ dạm ngõ của cặp đôi thu hút sự chú ý của dân mạng.

Khai thác đề tài nông thôn và lấy hình tượng Công an xã làm nhân vật trung tâm, bộ phim truyền hình Phố trong làng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Anh Tuấn vào vai Nam, một Chiến sĩ Công an chính quy được cử về làm Trưởng Công an xã Tân Xuân. Anh phải giải quyết nhiều rắc rối từ chuyện lục đục vợ chồng, đấu đá nội bộ dòng tộc hay các thế lực “đen” tại xã. Chính vì vậy, nhân vật của Anh Tuấn có nhiều pha hành động nguy hiểm như rượt đuổi, xô xát, bật tường... Có một khoảng thời gian, nam diễn viên 9X bị bong chân sau một cảnh quay rượt đuổi nghi phạm phải dừng quay 2 tuần.

Anh Tuấn trong “Phố trong làng”

Sau khi có màn tỏ tình với y tá Ngọc “gây sốt” màn ảnh nhỏ, mới đây Anh Tuấn thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ khi đăng tải lễ dạm ngõ với bạn gái ngoài đời. Trong clip, nam diễn viên sinh năm 1990 mặc áo vest lịch lãm bê tráp, cùng với gia đình và bạn bè thân thiết sang hỏi cưới “nửa kia”. Hai nhân vật chính tay trong tay và dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Anh Tuấn bê tráp sang hỏi cưới bạn gái

Điều khiến dân mạng bất ngờ là trước đó nam diễn viên Phố trong làng chưa từng chia sẻ về chuyện tình cảm cũng như dự định lập gia đình. Qua tìm hiểu, bà xã của Anh Tuấn là Lâm Diễm Quỳnh (tên thường gọi là Quỳnh Khánh). Cả hai đến với nhau sau vài tháng tìm hiểu. Chia sẻ về người bạn đời, Anh Tuấn không ngần ngại dành những lời khen “có cánh”. Nam diễn viên 9X cho biết Diễm Quỳnh là một người tâm lý, luôn bên cạnh động viên anh những lúc khó khăn. Khi Anh Tuấn đối mặt với những chỉ trích từ khán giả trên mạng xã hội về diễn xuất trong Phố trong làng, “nửa kia” đã đưa ra nhiều lời an ủi, làm chỗ dựa vững chắc giúp anh tiếp tục vững bước. “Người ta nói “áp lực tạo ra kim cương” và có lẽ đến thời điểm hiện tại, Quỳnh là viên kim cương quý giá nhất với bản thân tôi”, Anh Tuấn cho biết.

Diễm Quỳnh kém Anh Tuấn 11 tuổi và đang hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Nhan sắc người đẹp sinh năm 2001 nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Những khoảnh khắc hạnh phúc cùng Anh Tuấn được Diễm Quỳnh đăng tải trên TikTok cá nhân đều thu hút hàng triệu lượt xem.

Bà xã Anh Tuấn sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng đẹp

Cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào với nhau khiến khán giả ngưỡng mộ

Anh Tuấn là gương mặt quen thuộc với được nhiều khán giả truyền hình biết đến khi góp mặt trong các dự án như: Zippo, Mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Gạo nếp gạo tẻ... và mới nhất là Phố trong làng. Với gương mặt điển trai, lăn xả hết mình cho vai diễn, người hâm mộ kỳ vọng nam diễn viên sẽ còn có nhiều đột phá trong tương lai. Về đời tư, diễn viên Anh Tuấn từng có thời gian hẹn hò cùng diễn viên Hồng Anh Kichi. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, là bạn tốt và vẫn giữ sự tôn trọng nhất định dành cho nhau.

Nguồn: http://danviet.vn/truong-cong-an-xa-hot-nhat-mxh-ngoai-doi-lay-vo-kem-11-tuoi-nong-bong-the-nay-...Nguồn: http://danviet.vn/truong-cong-an-xa-hot-nhat-mxh-ngoai-doi-lay-vo-kem-11-tuoi-nong-bong-the-nay-502022829568769.htm