Ca sĩ VP Bá Vương công khai bạn gái yêu 7 năm, sắp tổ chức đám cưới

Tối 29/11, buổi triển lãm 9 bức tranh của ca sĩ VP Bá Vương thu hút nhiều nghệ sĩ, hàng trăm khán giả tham gia. Dịp này, anh cũng ra mắt album mới, kèm thông điệp: “Hãy yêu bản thân và tự do là chính mình”.

Đặc biệt tại chương trình, VP Bá Vương bất ngờ công khai bạn gái yêu 7 năm. Khoảnh khắc cặp đôi cầu hôn ngay trên sân khấu khiến nhiều người xúc động. Vợ sắp cưới của nam ca sĩ cũng không kìm được nước mắt.

“Tôi và My đã đồng hành được 7 năm. Lúc đầu chỉ nghĩ là đồng nghiệp nhưng chính sự hi sinh, không cần công khai của cô gái này đã khiến tôi yêu thương rất nhiều. Hiện tại, My đã đồng ý và triển lãm lần này cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi nên bản thân muốn công bố mọi thứ. Tôi không có gì phải giấu, không có gì phải sợ hết. Tình yêu là thứ rất đẹp và cần được tôn vinh”, VP Bá Vương chia sẻ.

Theo VP Bá Vương, anh và bạn gái đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm nay. “Tôi hi vọng nếu có ai thấy hình cưới của cả hai thì cũng không bất ngờ và cảm nhận được một tình yêu “real” là như thế nào”, nam ca sĩ bày tỏ.

VP Bá Vương sinh năm 1996, quê Bến Tre. Anh từng tham gia chương trình The Debut 2018 và The Heroes 2021. Ngoài khả năng ca hát, nam ca sĩ còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng sáng tác và vũ đạo tốt. Từ khi tham gia lĩnh vực giải trí, VP Bá Vương đã phát hành được nhiều sản phẩm như Bài ca đi cày, Em đang ở đâu, Biệt phủ...

