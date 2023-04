Bom tấn 60 tỷ của Việt Nam được mời dự Liên hoan phim quốc tế lâu đời thứ 2 thế giới

"578" là phim hành động của Việt Nam phát hành rộng khắp châu Âu, châu Á, tiến tới là châu Mỹ. Đây cũng là bộ phim hành động đầu tiên của Việt Nam tính cho đến thời điểm hiện tại vượt qua hàng trăm bộ phim đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia cạnh tranh chính thức cho giải Grand Prix cao nhất tại LHP Tallinn Black Nights – top 14 LHP hạng A đã được xếp hạng bởi Hiệp hội các nhà sản xuất phim quốc tế (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films -FIAPF).

Mới đây nhất, hành trình “ra biển lớn” của “578” tiếp tục được nối dài hơn với lời mời tham dự chính thức tại Liên Hoan Phim quốc tế Mátxcơva lần thứ 45 (Moscow International Film Festival) - liên hoan phim lâu đời thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau LHP Venice, được tổ chức từ năm 1935 và diễn ra thường niên từ năm 1959. Đây là nơi “tụ họp” và từng trao giải cho những gương mặt đạo diễn, diễn viên nổi tiếng như đạo diễn Hollywood Stanley Kramer, đạo diễn Ý từng 4 lần đạt Oscars Federico Fellini, nam diễn viên Jack Nicholson (The Shining, Bay trên tổ chim Cúc Cu), nữ diễn viên Meryl Streep (Don’t Look Up, The Devil Wears Prada,…). Liên Hoan Phim quốc tế Mátxcơva lần thứ 45 diễn ra từ 20-27/4/2023.

Ông Ivan Kudryavtsev, giám đốc nghệ thuật của Liên Hoan Phim quốc tế Mátxcơva đã gửi thư mời chính thức đến đạo diễn và NSX bộ phim “578” tham dự hạng mục Wild Nights với suất chiếu đặc biệt. Bên cạnh đó, các thành viên chuyên môn của LHP, Egor và Valeriya, cũng không ngần ngại thể hiện sự yêu thích của bản thân: “Tôi đã xem 578 trong gần 100 bộ phim khác trong Liên hoan phim năm nay và tôi ngay lập tức cảm thấy thích bộ phim. Thực sự, bộ phim mang đến sự yêu thích cho những người đam mê điện ảnh, không chỉ thế nó còn hàm chứa một thông điệp sâu sắc, nghiêm túc cùng với một cú twist thông minh. Tôi rất hào hứng để chia sẻ bộ phim tới khán giả tại liên hoan phim năm nay”.

Sau khi phim gây chú ý, một nhà sản xuất tại Đức và đối tác tại Ý đã đề nghị mua luôn bộ phim phần 2 ngay từ khâu kịch bản để phát hành quốc tế. Chia sẻ về quyết định của mình bà Justavash K. - đại diện công ty phát hành Đức – nói: “578 là một phim Việt Nam nổi bật, nó hấp dẫn và thu hút người xem không kém các phim hành động từ các nền điện ảnh tiên tiến, chính vì điều này bộ phim nắm giữ lợi thế và phù hợp với thị trường quốc tế”.

Tháng 06/2023, “578” tiếp tục nhận được lời mời tham dự từ giám đốc LHP quốc tế Kimolos (Hy Lạp) tại hạng mục cạnh tranh “Golden Tree” cho Bộ phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và 2 Liên hoan phim quốc tế khác.

“578” không phải là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Lương Đình Dũng được thế giới đón nhận. Trước “578”, bộ phim “Cha Cõng Con” của anh cũng được mời chiếu và tham gia cạnh tranh tại những liên hoan phim lớn trên thế giới và giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Fajr Iran.

Năm 2023, Lương Đình Dũng sẽ đưa tới khán giả bộ phim tâm lý tội phạm đào sâu vào nội tâm con người mang tên “Thành Phố Ngủ Gật”. (Drowsy city) Bộ phim mang màu sắc u tối về góc khuất của bất cứ ai trong xã hội, khi sự lương thiện bị lợi dụng, đụng chạm và đè nén đến cùng cực thì bất cứ ai, kể cả những con người hiền lành nhất cũng trở nên đáng sợ một cách “man rợ”. Trước đó, “Thành Phố Ngủ Gật” đã bị gắn mác 18+ và được kiểm duyệt gắt gao, thậm chí bản thân đạo diễn cũng lo sợ bộ phim không thể ra rạp khi có người còn gọi đây là bộ phim bạo lực và lạ lẫm nhất của điện ảnh Việt từ trước tới nay.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bom-tan-60-ty-cua-viet-nam-duoc-moi-du-lien-hoan-phim-quoc-te-lau-do...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bom-tan-60-ty-cua-viet-nam-duoc-moi-du-lien-hoan-phim-quoc-te-lau-doi-thu-2-the-gioi-1454791.ngn