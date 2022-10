"Bom sexy" tiết lộ hậu trường đóng phim: Không mặc nội y, quay cảnh nguy hiểm đến suýt chết

Thứ Sáu, ngày 28/10/2022 00:29 AM (GMT+7) Chia sẻ

Khi quay cảnh treo cổ tự tử trong phim, nữ diễn viên bị đạo diễn phớt lờ và chỉ chăm chăm quay bộ phận nhạy cảm.

Thiệu Âm Âm là một trong những diễn viên 18+ nổi tiếng trong những năm 1960 - 1970 của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Mới đây, tờ HK01 bất ngờ "khui" lại những chia sẻ của nữ diễn viên 71 tuổi về hậu trường phim nổi tiếng gây xôn xao dư luận.

Thiệu Âm Âm được khán giả biết đến với bộ phim Thập tam hào hung trạch. Sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1950 đạt đến đỉnh cao khi tham gia vai chính trong Quan nhân ngã yếu (I want more) 1976 - một bộ phim cổ trang được dán nhãn 18+.

Theo đó, khi tham gia một chương trình của ViuTV, Thiệu Âm Âm bất ngờ tiết lộ hậu trường đóng phim 18+ giúp cô nổi tiếng. Theo lời nữ diễn viên 71 tuổi, trong phim có cảnh quay nhân vật của cô treo cảnh tự tử. Tuy nhiên, khi quay phân cảnh này, cô suýt chết do bị đạo diễn và ê-kíp lơ là.

Thiệu Âm Âm kể lại hậu trường quay cảnh treo cổ tự tử trong phim 18+ (ảnh trái) và thời đỉnh cao được mệnh danh là "quả bom sexy" của làng điện ảnh.

Cụ thể, khi quay cảnh nhân vật treo cổ tự vẫn, đạo diễn yêu cầu cô không mặc nội y, cởi bỏ phần váy dài và chỉ mặc một lớp lót mỏng tang để tăng thêm sự hấp dẫn. Do cảnh quay kéo dài, phần cổ và tay của Thiệu Âm Âm đỏ và sưng tấy do bị treo trên cao quá lâu, cô có dấu hiệu gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, đạo diễn đã phớt lờ việc này, thay vào đó chỉ chăm chăm chĩa ống kính vào cơ thể của Thiệu Âm Âm. Không những thế, ê-kíp còn tập trung quay xong phân cảnh gió thổi làm tốc váy của nữ diễn viên để lộ vùng nhạy cảm nhằm tăng thêm độ hot cho phim.

Lúc này, Thiệu Âm Âm suýt bị treo cổ thực sự khi chân cô duỗi ra, mắt trợn tròn, đầu liên tục lắc mạnh. Thấy vậy, đạo diễn và ê-kíp bèn hô hoán lao tới đưa nữ diễn viên xuống mặt đất và đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Một cảnh quay của nữ diễn viên trong phim.

Theo HK01, đạo diễn bộ phim 18+ kinh điển này chính là Dương Quần. Ông vừa qua đời vào tối ngày 24/10 tại Mỹ do bệnh ung thư bàng quang, hưởng thọ 88 tuổi.

Dương Quần gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh từ giữa những năm 1950 và đóng gần 120 bộ phim. Ông bắt đầu làm đạo diễn từ những năm 1970 trong có bộ phim gắn mác 18+ Quan nhân ngã yếu (I want more). Đây là một trong những bộ phim cổ trang có nhiều cảnh táo bạo do Thiệu Âm Âm - mỹ nhân được mệnh danh là "bom sexy" của điện ảnh Hong Kong đóng chính.

Tờ Sina cho biết thêm, sau khi phim đóng máy và chuẩn bị phát hành, Dương Quần đã "đổi trắng thay đen" xoá thông tin phim 18+ thành một bộ phim lãng mạn để đánh lừa khán giả. Hành động này bị nhiều khán giả khi đó chỉ trích. Tuy nhiên, do phim Hong Kong thời điểm đó chưa công bố hệ thống đánh giá phân loại phim, nhờ đó, I want more trở thành một trong 10 phim ăn khách nhất năm 1976.

Thiệu Âm Âm có nhiều cảnh nóng và không mặc nội y.

Năm 1978, Quan nhân ngã yếu được đổi tên thành Thiếp thị oán (A Concubine) và xuất hiện tại LHP Cannes gây sốc cho nhiều khán giả trong nước. Về phía Thiệu Âm Âm, cô cũng xuất hiện tại LHP Cannes và được truyền thông chú ý trong một thời gian.

Sau khi tiết lộ hậu trường phim trên ViuTV, Thiệu Âm Âm bất ngờ hối hận và quay ra trách móc tổ chương trình đã "đào" lại vết thương trong lòng bà.

Nhờ bộ phim này, Thiệu Âm Âm có cơ hội xuất hiện tại LHP Cannes.

Theo Chinatimes, khi chương trình có mặt Thiệu Âm Âm được phát sóng, nữ diễn viên 7X đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân và đưa ra nhận định rằng, bà không được tôn trọng trong buổi phỏng vấn: "Ê-kíp chương trình đang cố tình khơi gợi lại những vết thương cũ trong lòng tôi chăng".

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/34-bom-sexy-34-tiet-lo-hau-truong-ong-phim-khong-mac-noi-y-quay-canh-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/34-bom-sexy-34-tiet-lo-hau-truong-ong-phim-khong-mac-noi-y-quay-canh-nguy-hiem-en-suyt-chet-a577203.html