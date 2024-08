Biệt thự bỏ hoang của Châu Hải My

Ngày 13/8, ifeng đăng tải bức ảnh được cho là biệt thự của cố diễn viên Châu Hải My. Căn biệt thự 105 tỷ đồng của Châu Hải My bỏ hoang, cây cối trong vườn cằn cỗi sau khi diễn viên qua đời cuối năm 2023.

Căn biệt thự của Châu Hải My bỏ hoang, vườn cây trụi lá.

Căn nhà của Châu Hải My ở ngoại ô Bắc Kinh rộng hơn 900 m2. Lúc sinh thời, nữ diễn viên sống độc thân, chăm sóc chó, mèo trong khuôn viên rộng rãi. Người đẹp 56 tuổi thường quay video về cuộc sống đời thường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh. Cô trồng nhiều rau quả tại vườn nhà, đặc biệt là hàng rào được phủ đầy hoa hồng.

Nội thất trong nhà được Châu Hải My trang hoàng theo phong cách thanh lịch, cổ điển. Sau khi cô qua đời, tờ On đưa tin gia đình diễn viên đã rao bán với giá 4,2 triệu USD (105 tỷ đồng) gây tranh cãi. Người thân giải thích do mẹ Châu Hải My ở Hong Kong (Trung Quốc), không ai trông nom và e ngại chi phí bảo dưỡng nên quyết định bán.

Tuy nhiên, việc rao bán trên các đại lý bất động sản không mấy thuận lợi vì Châu Hải My qua đời tại nhà riêng. Hồi đầu tháng 5/2023, mẹ của Châu Hải My cùng người đại diện quay video tại biệt thự, nói rằng bà vượt qua nỗi đau mất con và đối mặt với cuộc sống. Đến nay, chưa có thông tin về việc căn biệt thự đã có chủ mới hay chưa.

Châu Hải My lúc sinh thời chăm sóc vườn nhà trong khuôn viên rộng hơn 900 m2 ở ngoại ô Bắc Kinh.

Thay vì đưa tro cốt về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc), Châu Hải My được an táng ở Bắc Kinh, nơi cô sinh sống, lập nghiệp suốt 21 năm trời. Tro cốt diễn viên được đặt tại nghĩa trang Thiên Thọ quận Xương Bình, Bắc Kinh (Đại Lộ Người Nổi Tiếng). Theo 163, nghĩa trang tạo nơi tưởng niệm trực tuyến dành cho mỹ nhân Ỷ thiên đồ long ký. Người hâm mộ có thể thông qua công nghệ tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ diễn viên nếu ở xa, không có điều kiện đến thăm viếng.

Khán giả cũng có thể trực tiếp đến nghĩa trang thăm Châu Hải My. Bia mộ của cô được gia đình khắc hình Chu Chỉ Nhược - nhân vật kinh điển trên màn ảnh trong Ỷ thiên đồ long ký do Châu Hải My thủ vai.

Châu Hải My sinh năm 1966 tại đất Hương cảng. Cô từng thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985, tuy không được giải nhưng được các đạo diễn chú ý. Các vai diễn của nữ diễn viên được khán giả ái mộ, trở thành tên tuổi ăn khách trên TVB như Võ lâm truyền kỳ, Kim sinh vô hối, Kim bái Phong Vân, Định mệnh… Đóng Ỷ thiên đồ long ký (1994), diễn viên được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh", "Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất".

Tháng 12/2023, Châu Hải My đột ngột qua đời ở tuổi 57 gây chấn động showbiz châu Á. Nguyên nhân được đưa ra là vì cơn đau tim. Trước đây có nhiều thông tin cô mắc lupus ban đỏ từ bé, dẫn đến sức khỏe suy kiệt, phải thở bằng máy oxy tại nhà. Châu Hải My không lập gia đình, không con cái, sống với thú cưng trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh.

