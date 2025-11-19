Bị truy tố vì quấy rối tình dục thành viên nhóm nhạc BTS

Trang Allkpop ngày 18-11 thông tin về vụ việc. Theo đó, Văn phòng Công tố Quận phía Đông Seoul - Hàn Quốc, thông báo vào ngày 12 - 11 rằng họ đã truy tố một phụ nữ Nhật Bản ngoài 50 tuổi, tạm gọi là "A".

Ca sĩ Jin của nhóm BTS

"A" bị cáo buộc vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan việc trừng phạt tội phạm tình dục, cụ thể là quấy rối tình dục.

Trong một "sự kiện ôm" tổ chức tại Sân vận động Jamsil ở Seoul - Hàn Quốc vào tháng 6-2024, "A" bị cáo buộc hôn vào má của Jin. Một khiếu nại công khai được đưa ra, thúc đẩy cuộc điều tra.

Cảnh sát đã triệu tập "A" đến thẩm vấn nhưng cuộc điều tra tạm dừng vào tháng 3. Sau đó, "A" đã tự nguyện xuất hiện, cho phép vụ việc được tiếp tục.

Cảnh sát kết luận rằng cáo buộc quấy rối tình dục là có căn cứ và chuyển vụ án cho bên công tố vào tháng 5.

Hiện tại, nhóm nhạc BTS đang chuẩn bị một album đầy đủ của nhóm, dự kiến phát hành vào mùa xuân năm 2026.