Bí mật đằng sau cảnh "đệ nhất mỹ nhân châu Á" bị cưỡng đoạt trên màn ảnh

Bên cạnh danh xưng cựu Hoa hậu Hong Kong, Trương Mạn Ngọc còn là nữ diễn viên nổi tiếng của nền điện ảnh Hoa ngữ. Cô không ngại cảnh nhạy cảm nhưng đã từng có trải nghiệm kinh hoàng với một số cảnh nóng vô cùng nguy hiểm.

Cảnh "giường chiếu" với nam diễn viên ngoại quốc

Trương Mạn Ngọc từng được biết đến là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1983, cô trở thành Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và chính thức bước chân vào làng giải trí. Cô tham gia góp mặt trong nhiều bộ phim lớn nhỏ, từ phim điện ảnh đến phim truyền hình.

Trương Mạn Ngọc tham gia phim "Nguyệt Lượng tinh tinh Thái Dương" cùng Chung Sở Hồng và Trịnh Du Linh

Trong phim "Nguyệt lượng tinh tinh Thái Dương" năm 1988, Trương Mạn Ngọc đóng vai A Châu, một cô gái chân ướt chân ráo làm gái nhảy trong một vũ trường và bị ép đi khách. Không ngờ, vị khách làng chơi đầu tiên mà A Châu phải tiếp đón là một gã đàn ông ngoại quốc với thân hình ngoại cỡ, to gấp 5 lần cô với cân nặng xấp xỉ 200 kg.

Ngay từ khi nhìn thấy người đàn ông "khổng lồ" bước đến gần, A Châu đã vô cùng sợ hãi và tìm đủ cách chống trả nhưng vẫn bị cơ thể nặng nề ấy đè lên. Hình ảnh cô gái "mình hạc xương mai" hoảng hốt giãy dụa dưới thân hình khổng lồ của người đàn ông khiến nhiều khán giả giật mình. Theo Sina, Trương Mạn Ngọc cũng thừa nhận cô đã suýt ngạt thở khi bị bạn diễn đè lên.

Tuy phân cảnh này không để hở da thịt, cũng không có những hành động quá táo bạo nhưng vẫn khiến khán giả nín thở và khâm phục nỗ lực của Trương Mạn Ngọc. Vai diễn trong tác phẩm này từng giúp cô giành một giải thưởng tại LHP Kim Mã vào năm 1989 và cũng là bước đệm cho những thành công vang dội sau này.

Cảnh "tắm tiên" dưới hồ nước

Phiên bản điện ảnh "Thanh Xà, Bạch Xà" của Trương Mạn Ngọc và Vương Tổ Hiền là tác phẩm mang tính đột phá của đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc. Đây cũng là bộ phim khơi gợi và phát hiện tiềm năng diễn xuất của ngôi sao Trương Mạn Ngọc. Nhân vật Tiểu Thanh do Trương Mạn Ngọc đảm nhận là một cô gái đố kỵ, hoạt bát, chán ghét sự cô đơn và thích bênh vực kẻ yếu. Hình ảnh quyến rũ, duyên dáng của mỹ nhân họ Trương đã ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả.

Cảnh quay dưới nước của Trương Mạn Ngọc cần sự hỗ trợ của nhân viên hậu trường.

Trong phim "Thanh xà, Bạch xà", cảnh "tắm tiên" của nàng "Thanh Xà" Trương Mạn Ngọc giữa dòng suối trong vắt để lại ấn tượng đối với người hâm mộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thực tế, Trương Mạn Ngọc rất sợ nước. Để có được cảnh quay đẹp, nữ diễn viên đã phải cần sự trợ giúp của 6 - 7 người đàn ông lực lưỡng ở hậu trường.

Ở cảnh quay nàng Tiểu Thanh ôm đuôi của mình ở dưới nước. Theo Sohu, một số khán giả tinh ý nhận ra nàng Thanh Xà không chỉ có đuôi mà còn lộ cả hai chân. Tuy nhiên, Vũ Bảo Lâm, nhà thiết kế trang phục của bộ phim, sau đó giải thích: "Cái đuôi thực ra là của con rắn lục. Chỉ là thời điểm quay phim vào mùa đông và nước quá lạnh nên Trương Mạn Ngọc vô tình duỗi chân ra. Và cảnh này lại chỉ có thể quay duy nhất một lần." Mỹ nhân họ Trương cũng chia sẻ rằng cô phải chịu đựng rét buốt khi đóng các cảnh quay dưới nước trong suốt hàng tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn mong muốn hoàn thành tốt mọi phân cảnh được giao.

Trương Mạn Ngọc để lộ chân lúc quay cảnh "Thanh Xà" tắm dưới hồ vì quá lạnh.

Cảnh thân mật với Lưu Đức Hoa

"Vượng giác ca môn" là bộ phim đầu tay của đạo diễn Vương Gia Vệ. Phim lấy đề tài về các băng đảng xã hội đen. Dàn diễn viên chính của phim gồm diễn viên Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Trương Mạn Ngọc. Nội dung phim kể về Hoa (Lưu Đức Hoa), một tay anh chị có tiếng trong giới xã hội đen. Hoa có điểm yếu là luôn bao bọc, bảo vệ cho đàn em thân tín là Dăng (Trương Học Hữu). Khi tới Cửu Long khám bệnh, em họ Hoa là Nga (Trương Mạn Ngọc) tới ở nhờ nhà Hoa. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau.

Trương Mạn Ngọc đóng chung với Lưu Đức Hoa trong "Vượng giác ca môn".

Tuy nhiên, Nga không muốn ở cùng một tay xã hội đen rắc rối nên đã về quê. Sau một thời gian, Hoa quyết định về quê Nga để tỏ tình. Hai người có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, ở Cửu Long, Dăng lại gây chuyện. Không muốn thấy người anh em thân thiết gặp tai họa, Hoa đành phải rời Nga đi cứu đàn em.

Nhớ lại cảnh thân mật với Trương Mạn Ngọc trong phim, Lưu Đức Hoa kể mình chỉ được quấn một chiếc khăn ở bên dưới trong khi minh tinh họ Trương mặc bộ đồ mỏng manh không có bảo hộ. Theo kịch bản, tài tử phải cởi bỏ trang phục của bạn diễn, như thể họ sắp bước vào một cuộc ân ái nồng nhiệt. Cảnh quay đòi hỏi bộ đôi phải tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng trong từng động tác. Theo Trương Mạn Ngọc, màn kết hợp này khiến cả hai không khỏi căng thẳng.

Lưu Đức Hoa mong muốn có cơ hội được hợp tác đóng phim cùng Trương Mạn Ngọc.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng hết lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Trương Mạn Ngọc. Lưu Đức Hoa nhớ lại và thầm cảm phục người bạn diễn xinh đẹp: “Trong lòng tôi, Trương Mạn Ngọc là người con gái gợi cảm nhất. Tôi chỉ mong có nhiều cơ hội được hợp tác đóng phim với cô ấy”.

Cảnh trút bỏ xiêm y trên phim bị cắt bỏ

Ngày 20/5/2000, bộ phim "Tâm trạng khi yêu" (In the mood for love) ra mắt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 53. Cho đến nay, bộ phim vẫn được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh châu Á mọi thời đại, khiến giới phê bình điện ảnh quốc tế phải ngưỡng mộ và được đánh giá là phim hay hàng đầu thế kỷ 21.

Mỹ nhân họ Trương hợp tác cùng Lương Triều Vỹ trong "Tâm trạng khi yêu".

Trong phim, cảnh gần gũi nhất của Trương Mạn Ngọc, Lương Triều Vỹ chỉ dừng ở cái nắm tay vội vã, Mạn Ngọc tựa vào vai Triều Vỹ khóc. Tuy nhiên trên trường quay trước đó, họ thể hiện nhiều cảnh thân mật như nhảy múa vui vẻ, trút bỏ xiêm y trên giường. Đạo diễn còn yêu cầu Trương Mạn Ngọc nói các câu thoại như: "Không biết tại sao họ có thể làm thế. Anh không giống chồng tôi, tôi càng không như vợ anh", "Chúng ta sẽ không như họ đâu". Tuy nhiên, các đoạn này đều bị cắt bỏ.

Theo Mtime, "Tâm trạng khi yêu" ít thoại, các nhân vật chính cũng không nói những câu về đạo đức nhưng người xem cảm nhận được sự đè nén tình cảm trong họ cũng như khao khát bứt khỏi song sắt của sự soi mói, ràng buộc luân lý. Khi quay phim, bản thân Vương Gia Vệ chưa xác định hướng đi của tác phẩm và cách lựa chọn cho hai nhân vật chính. Vì thế, ông yêu cầu các diễn viên thực hiện nhiều cảnh quay theo các tình huống mà ông nghĩ ra.

Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ thân thiết kể từ khi đóng phim chung.

Khoảng thời điểm ở Bangkok quay phim, đạo diễn Vương Gia Vệ sợ Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trốn nên đã tìm bảo vệ canh chừng hai người, để cho họ lúc nào cũng ở cạnh nhau. Trương Mạn Ngọc nói hai người cùng ăn, cùng chơi, cùng về khách sạn, ở phòng chờ và hôm sau lại tiếp tục như thế. Để rồi tin đồn tình cảm của họ lan truyền, Trương Mạn Ngọc cũng không né tránh nhưng cô chỉ nghĩ Lương Triều Vỹ là một người bạn rất thân mà thôi.

