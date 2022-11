Người đẹp cổ trang bị mỹ nữ 9X lấn lướt vì cảnh phim gợi cảm

Phim cổ trang có những cảnh quay táo bạo, diễn viên nữ ăn mặc gợi cảm thu hút khán giả.

Theo Sohu, bộ phim Âm dương họa bì vừa khởi chiếu ngày 18/11 trên hai nền tảng iQiyi và Tencent thu hút sự chú ý của khán giả nhờ dàn diễn viên gợi cảm. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Đỗ Vũ Thần, Lý Mục Vân, Clara Lee đóng chính. Âm dương họa bì có cốt truyện tương tự Họa bì chi âm dương pháp vương năm 1993. Tờ HK01 cho biết, cốt truyện Âm dương họa bì không có nhiều thay đổi so với tác phẩm gốc là Họa bì nổi tiếng, vẫn là câu chuyện yêu tinh đổi da với người. Ngoài ra, vai đạo sĩ bắt yêu quái trong Âm dương họa bì do nam diễn viên Hong Kong 61 tuổi Ngô Nghị Tương đóng được cho là bắt chước phong cách Châu Tinh Trì.

Âm dương họa bì kể về câu chuyện của một con xà yêu tên Ly Thanh (Đỗ Vũ Thần đóng) và một con nhện tinh tên Liên Liên (Clara Lee) bị khống chế bởi một quỷ bà nghìn năm tuổi tu luyện chí âm tà thuật. Trong một lần đi quyến rũ nam nhân để hút dương khí tặng cho quỷ bà, Ly Thanh vô tình gặp được thư sinh tên Vương Sanh (Lương Chí Cảng đóng) trong một ngôi đền đổ nát. Vì yêu Vương Sanh ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ly Thanh đã lẻn vào nhà người mình yêu và thực hiện một cuộc hoán đổi da thịt với Từ Phán (Lý Mục Vân) - vợ của Vương Sanh. Từ đây, mối tình tay ba tạo nên cuộc đấu giữa tình yêu - thù hận, giữa con người và yêu tinh trở nên khốc liệt hơn.

Nổi bật nhất trong dàn diễn viên nữ là người đẹp Hàn Quốc - Clara Lee. Mỹ nhân sinh năm 1985 được mệnh danh là "quả bom sexy" của xứ sở kim chi vì ngoại hình nóng bỏng. Nữ diễn viên đinh đám Hàn Quốc thường đảm nhận các vai phụ có ngoại hình quyến rũ trên màn ảnh Trung Quốc.

Một cảnh quay gợi cảm của Clara và Đỗ Vũ Thần trong Âm dương họa bì. Trong phim, minh tinh người Hàn đảm nhận vai phụ nhưng vẫn gây được chú ý nhờ những cảnh quay khoe thân hình gợi cảm.

Tờ Sohu nhận xét, "bom sexy" đảm nhận vai diễn nằm trong "vùng an toàn" vì nhân vật Liên Liên không có gì nổi bật, diễn viên vừa đủ. Điểm nhấn duy nhất là cảnh quay Liên Liên nằm để Lý Thanh vẽ lên lưng.

Clara không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà tên tuổi cô còn phủ sóng ở cả thị trường Trung Quốc. Cô tham gia nhiều bộ phim như Some like it hot, Sứ mệnh nội gián, Mỹ nhân ngư, Đường môn: Mỹ nhân giang hồ, Trường An phục yêu...

Mỹ nhân 8X từng là một trong những người đẹp được tìm kiếm nhiều nhất năm 2013 trên Naver và trở thành người đẹp sexy nhất Hàn Quốc khi đó. Năm 2014 cô được tạp chí Mode Lifestyle bầu chọn là người phụ nữ đẹp thứ 2 thế giới. Cô thường xuyên góp mặt trong danh sách bình chọn những mỹ nhân nóng bỏng nhất châu Á.

Tháng 1/2019, Clara bất ngờ tuyên bố kết hôn. Ông xã của cô là một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, hơn cô 2 tuổi, đang điều hành một loạt công ty lớn trong và ngoài Hàn Quốc. Chồng Clara được xem như “ông trùm” trong các công ty về công nghệ. Cuộc sống của Clara giàu sang và hạnh phúc khi cùng chồng sống ở căn hộ siêu sang tại tòa tháp cao nhất Hàn Quốc.

Nữ chính Ly Thanh do nữ diễn viên người Trung Quốc Đỗ Vũ Thần đảm nhận. Trong phim, người đẹp sinh năm 1993 có nhiều cảnh quay gợi cảm, táo bạo.

Ly Thanh và Liên Liên vốn là hai yêu quái chuyên đi tìm đàn ông hút dương khí cho quỷ bà nghìn năm tuổi. Trong một lần "đi săn", Ly Thanh gặp Vương Sanh và dùng mọi cách quyến rũ chàng thư sinh nhưng bất thành. Vì yêu Vương Sanh, Ly Thanh quyết định đổi da với vợ của Vương với mục đích có được tình yêu của Vương Sanh.

Cảnh Ly Thanh và Từ Phán đổi da trong phim khiến nhiều người liên tưởng tới bản gốc Họa bì do Châu Tấn và Triệu Vy đóng chính. Ở phân cảnh này, Đỗ Vũ Thần khéo léo khoe được tấm lưng trần gợi cảm trắng nõn.

Đỗ Vũ Thần sinh năm 1993 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2012. Đỗ Vũ Thần gây ấn tượng khi sở hữu nốt ruồi bên má phải. Nhiều khán giả nhận xét, nhờ chiếc nốt ruồi duyên, người đẹp họ Đỗ không bị chìm nghỉm so với dàn diễn viên nữ hiện nay.

Mỹ nhân 9X vốn theo học chuyên ngành hành không. Khi tình cờ quay phim cổ trang Anh hùng (2012), cô quyết định theo đuổi nghề diễn viên và dấn thân vào làng giải trí.

Người đẹp sinh năm 1993 tham gia nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh nhưng chủ yếu là các vai phụ trong Thiếu niên tứ đại danh bổ, Kim thoa điệp ảnh, Trí mệnh luân hồi, Cẩm Tú nam ca, Lương thần mỹ cảnh hảo thời quang, Khuynh thành diệc thanh hoan,...

Nữ diễn viên Lý Mục Vân đảm nhận vai Từ Phán - vợ của Vương Sanh, người đổi da với Ly Thanh. Không kém cạnh hai đàn chị, nữ diễn viên sinh năm 1995 có nhiều cảnh ăn mặc gợi cảm, khoe thân trên màn ảnh.

Lý Mục Vân sinh năm 1995 tại Quảng Đông, xuất thân từ một nhóm nhạc nữ. Từ năm 2015, Lý Mục Vân mới bắt đầu lấn sân diễn xuất.

Dù tham gia nhiều phim truyền hình và phim chiếu mạng nhưng tên tuổi Lý Mục Vân chưa gây được ấn tượng.

