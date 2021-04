Bi kịch của sao nữ chuyên trị cảnh nóng: Bị nói "ngực giả", nỗ lực làm từ thiện nhưng mãi ra đi ở tuổi 36

Sai lầm của tuổi trẻ khiến nữ diễn viên này hối hận cả cuộc đời, tới lúc ra đi không để lại một chút di thư.

Bi kịch đến từ một chiếc váy

Nhắc tới Oh In Hye, nhiều người sẽ không nhớ tên nữ diễn viên Hàn Quốc này. Nhưng chỉ cần nhắc tới cụm từ “thảm họa Busan” hay “mỹ nhân hở bạo mặc váy cam”, ngay lập tức khán giả sẽ khẳng định biết tới cô gái đó.

Oh In Hye trên thảm đỏ LHP Quốc tế Busan 2011

Oh In Hye sinh năm 1984, bắt đầu làm diễn viên từ năm 2010. Cô từng đóng phim điện ảnh The Plan, Secret Travel, No Breathing, Red Vacance Black Wedding, Sin of a Family; phim truyền hình Horse Doctor, The Return: Jwibulnori...

Con đường sự nghiệp của cô không mấy nổi bật cho tới khi góp mặt trên thảm đỏ LHP Quốc Tế Busan năm 2011. Đây là một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, thu hút chú ý của truyền thông không chỉ trong nước Hàn mà cả quốc tế. Nhiều ngôi sao nổi danh từ khi bước chân lên thảm đỏ Busan.

Cũng chính vì lý do này, Oh In Hye quyết định đánh cược với số phận. Cô diện một chiếc váy màu cam đỏ nổi bật, gây chú ý vì thiết kế hở, khoe vòng một và lưng trần. Nhiều người cảm thấy đỏ mặt bởi bộ trang phục khêu gợi của Oh In Hye khi đó vẫn còn là một người đẹp vô danh.

Ngay sau lần bước chân lên thảm đỏ này, Oh In Hye được báo chí nhắc tên, nhưng chủ yếu mang hướng tiêu cực. Khán giả chỉ trích cô không tôn trọng một LHP Quốc tế tổ chức ở quê nhà, chỉ vì muốn mua danh. Cô thừa nhận muốn bản thân được chú ý nên đã chọn chiếc váy sexy.

Chiếc váy cam giúp Oh In Hye được điểm tên trên các phương tiện truyền thông xứ Hàn lẫn Châu Á nói chung. Nó cũng giúp cô có thêm những dự án phim mới.

Cô được gọi tên là người đẹp cảnh nóng sau phim "Red Vacance Black Wedding"

Nhưng cũng giống như độ hở của chiếc váy, sự nghiệp điện ảnh của cô gắn liền với những cảnh “nóng”. Cô được nhắc tới nhiều nhất trong vai nữ chính của phim điện ảnh Red Vacance Black Wedding. Phim xoay quanh câu chuyện của một giáo sư đã có gia đình với một cô gái trẻ và một cô học trò. Oh In Hye vào vai Suji, người học trò nọ, có bản tính khao khát tình dục và dù sắp kết hôn vẫn lao vào chuyện tình ái với giáo sư.

Những cảnh “nóng” trần trụi về mối tình vụng trộm này được thực hiện bởi hai diễn viên có khoảng cách chênh lệch tuổi tác. Oh In Hye chỉ đáng tuổi con cháu với đồng nghiệp nam lớn tuổi. Bộ phim được giới thiệu tại hạng mục Phim Hàn Quốc Hôm nay - Toàn cảnh của LHP Busan nhưng gây tranh cãi lớn trong công chúng yêu điện ảnh. Ngoài việc khai thác quá sâu vào các cảnh nóng, phim không tạo được ấn tượng với người xem, diễn xuất của nữ diễn viên chính cũng bị chê bai. Thậm chí, một số hình ảnh trong phim đã được nhà sản xuất sử dụng hiệu ứng để “làm mờ” vì quá lộ liễu.

Khi được hỏi về những cảnh quay khoả thân trong bộ phim, Oh In Hye từng tâm sự cô thấy áp lực: “Tôi lo lắng và cảm thấy rất áp lực khi cởi bỏ quần áo, tuy nhiên sau đó tôi nghĩ tốt nhất là nên tin tưởng vào nhà sản xuất. Vượt qua áp lực, tôi đã không còn lo lắng nhiều, thậm chí còn quyết định phải làm mọi việc thật tốt. Nhà sản xuất đã chỉ cho tôi những chi tiết cần làm khi bước vào một cảnh chăn gối. Đồng nghiệp Jo Sun Mook cũng giúp tôi rất nhiều nên những cảnh quay đó chỉ thực hiện trong một ngày. Tôi cũng không thấy khó khăn”.

Oh In Hye trong phim "Two Faces of Desire"

Tới bộ phim Two Faces of Desire tiếp tục ngập tràn những cảnh nóng do Oh In Hye thủ vai. Trong phim, cô vào vai một sinh viên trường nhảy thường gặp ác mông bị bạo hành tình dục vào mỗi đêm. Tới khi gặp được thầy dạy nhảy mới, cũng là người cô thầm yêu từ nhiều năm trước, cô mới chính thức rũ bỏ được những hình ảnh ghê rợn trong mơ.

Trong các bộ phim truyền hình, Oh In Hye chủ yếu đảm nhận vai phụ. Khi là một thành viên trong nhóm săn tiền của Wish Taxi, lúc là vai diễn lướt qua trong Mỹ nam đại chiến có Lee Jong Suk, Seo In Guk, nhưng không mấy ấn tượng.

Tự vẫn ở tuổi 36

Suốt 10 kể từ khi scandal trên thảm đỏ LHP Busan xảy ra, Oh In Hye từng nhiều lần muốn xoá bỏ vết nhơ trong sự nghiệp. Cô xấu hổ khi nhìn lại hình ảnh của bản thân. Trong lần cuối cùng xuất hiện trên truyền hình, cô bày tỏ sự hối tiếc bị bê bối mặc phản cảm vào năm 2011. Cô cho biết đó là lựa chọn sai lầm, muốn được sửa sai.

Oh In Hye còn bị nói "ngực giả"

Không chỉ bị chỉ trích vì chiếc váy hở, Oh In Hye còn bị đàm tiếu về vòng một. Ngay trong một chương trình truyền hình của Hàn, một chuyên gia thẩm mỹ thản nhiên nói về cô: “Ngực này 100% là giả”. Cô đã rất tức giận, lên tiếng khẳng định không nâng ngực. "Trong một khoảnh khắc, tôi đã rất sốc và tức giận, tôi đã nghĩ đến việc kiện anh ta. Công chúng sẽ không ngần ngại tin anh ta vì anh ta là chuyên gia. Tôi nghĩ rằng ngày hôm đó tôi đã uống say và khóc rất nhiều. Tôi chịu được những bình luận ác ý nhưng không thể chịu đựng được tin đồn xuyên tạc. Tôi thậm chí còn nghĩ: 'Tôi đã làm điều gì tồi tệ khiến người đó nói dối trước công chúng?’” – cô nói.

Những thị phi bủa vây lấy nữ diễn viên nhưng cô luôn nỗ lực trong cuộc sống. Ngoài việc muốn gây chú ý bằng những bộ hình gợi cảm hay sẵn sàng đóng cảnh nóng trên phim, cô lại là một người rất đơn giản ngoài đời thường với những bộ trang phục nhã nhặn. Oh In Hye cũng rất chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cô từng tới Việt Nam tham gia vào một đoàn từ thiện năm 2018, giúp đỡ trẻ em những vùng còn khó khăn.

3 tuần trước khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng vào sáng sớm 14/9, Oh In Hye từng chia sẻ trên chương trình “Recent Olympics” về sai lầm khi mặc chiếc váy cam đỏ: “Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ chú ý để không mặc đồ lộ liễu như vậy. Tôi muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn với các hoạt động liên quan tới nghiệp diễn chứ không phải điều này”.

Công chúng xứ Hàn bàng hoàng, tiếc thương cho số phận của một cô gái trẻ

Sáng 14/9/2020, nữ diễn viên được phát hiện bất tỉnh, tim ngừng đập tại nhà riêng ở Songdo, Yeonsu-gu, Incheon. Cô không thể qua khỏi và mãi mãi ra đi ở tuổi 36. Cảnh sát kết luận Oh In Hye tự vẫn. Trước đó, người nhà của Oh In Hye cho biết trên cơ thể nữ diễn viên xuất hiện nhiều vết bầm tím khác lạ. Tuy nhiên các điều tra viên cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có tác động ngoại lực lên cơ thể nữ diễn viên, những vết bầm tím xuất hiện trong quá trình Oh In Hye được cấp cứu và đưa đến bệnh viện.

