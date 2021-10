Báo Hàn đưa tin sao Việt bị Bộ Công an điều tra tiền từ thiện, gọi thẳng tên Thủy Tiên và 2 sao nam hạng A

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021

Vấn đề minh bạch tiền từ thiện của nghệ sĩ Việt đã được báo chí nước ngoài đưa tin.

Thời gian gần đây minh bạch tiền từ thiện đã trở thành một chủ đề nóng hổi, được báo chí đưa tin và cơ quan công an vào cuộc điều tra. Vào ngày 15/10 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã mời Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và MC Trấn Thành, Đại Nghĩa lên làm việc về các nội dung liên quan đến hoạt động thiện nguyện tại miền Trung vào cuối năm 2020. Thông tin không chỉ gây xôn xao dư luận, truyền thông trong nước mà còn được báo chí nước ngoài quan tâm và đưa tin.

Thông tin Bộ Công an vào cuộc điều tra tiền từ thiện của nghệ sĩ được báo Hàn Quốc đưa tin

Mới đây, tờ Asean Daily News - tờ báo Hàn chuyên cập nhật tin tức nóng hổi của khu vực Đông Nam Á đã thông tin về lùm xùm từ thiện của loạt nghệ sĩ Việt.

Trên tiêu đề, tờ báo này viết: "Bộ Công an truy tìm tài khoản tham ô tiền quyên góp của các nhân vật nổi tiếng". Nội dung bài báo thông tin Bộ Công an Việt Nam mời một số nghệ sĩ nổi tiếng lên làm việc để làm rõ tính minh bạch của số tiền lên đến hàng tỷ đồng từ việc kêu gọi từ thiện: "Bộ Công an đã triệu tập ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên để điều tra. Bộ Công an cũng có kế hoạch sẽ sớm triệu tập MC Trấn Thành".

Bài viết cũng nhắc tên một nữ doanh nhân nổi tiếng là người đầu tiên phát hiện và nêu vấn đề này. Ngoài ra, tờ Asean Daily News cũng gọi tên Hoài Linh, nghệ sĩ Hồng Vân, Vy Oanh,... cùng những người nổi tiến liên quan đến ồn ào "sao kê" lần này.

Chương trình "Việt Nam hôm nay" cũng đưa tin về vấn đề này

Cùng thời điểm này, chương trình "Việt Nam hôm nay" phát sóng trên VTV1 lúc 18h ngày 15/10 cũng gọi tên 3 nghệ sĩ gồm Thuỷ Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng giữa loạt ồn ào từ thiện. Nội dung chương trình đưa thông tin Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo, đồng thời vào cuộc yêu cầu các cơ quan thanh tra làm rõ quy trình từ thiện của các nghệ sĩ.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến hoạt động thiện nguyện của các nghệ sĩ khi đứng ra kêu gọi giúp đỡ người dân miền Trung vào năm 2020. Đa số khán giả đều yêu cầu các nghệ sĩ đã kêu gọi từ thiện phải công khai rõ sao kê các khoản thu - chi để các mạnh thường quân tiện theo dõi. Có một số sao Việt đã minh bạch tiền từ thiện nhưng vẫn gặp ý kiến trái chiều, số còn lại không sao kê mà quyết định làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra.

Thủy Tiên cùng chồng livestream công khai sao kê ngay tại ngân hàng

Trấn Thành minh bạch tiền từ thiện bằng 1000 trang sao kê trên fanpage Facebook

Đàm Vĩnh Hưng không công khai sao kê mà trực tiếp làm việc với công an

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương của các nghệ sĩ. Đồng thời, tiến hành thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát, thống kê tổng số tiền giao dịch; số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay,... của các nghệ sĩ nêu trên.

Hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

