Bản rap của Haaland hot trở lại

Sau cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy chiến thắng Brazil hôm 6/7 và làm nên lịch sử ở World Cup, ca khúc rap do anh thể hiện mang tên Kygo jo bỗng hot trở lại, đạt gần 21 triệu lượt view trên YouTube.

Kygo jo là MV ca nhạc theo dạng homemade được đăng lên YouTube từ năm 2016, khi Erling Haaland còn chơi cho đội trẻ của câu lạc bộ Bryne FK (Na Uy). Trong MV, Erling Haaland lấy nghệ danh là Flow Kingz, hợp tác cùng hai người bạn.

Hình ảnh của Haaland trong MV Kygo jo.

Trong MV, Haaland đảm nhận phần điệp khúc, rap những câu bằng tiếng Na Uy: “Mấy anh em ơi, làm ơn đừng nói nhiều nữa được không. Nếu không thì chẳng còn vui nữa. Thay vào đó hãy nói về cuộc khủng hoảng thế giới đi, tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn nhiều”.

Kygo jo có nội dung nói về hai người bạn khoe khoang tiền bạc và món đồ đắt đỏ. Haaland đã chê bai những thứ phù phiếm đó, khuyên giải bạn mình nên quan tâm đến vấn đề quan trọng hơn như khủng hoảng toàn cầu.

MV được thực hiện theo dạng homemade với những cảnh quay khá đơn giản, ngô nghê. Chia sẻ lý do thực hiện MV nhạc rap khi 16 tuổi, Haaland từng nói: “Chúng tôi thấy mọi thứ hơi nhàm chán nên làm bài hát rap cho vui thôi”.

Sau khi MV hot trở lại trên YouTube, nhiều khán giả thể hiện sự bất ngờ với niềm yêu thích âm nhạc từ khi còn nhỏ của Haaland.

"Tôi muốn FIFA phát bài hát này khi Haaland lên nhận giải thưởng Quả bóng Vàng", "Thật buồn khi một rapper triển vọng nữa lại không thể theo đuổi đam mê của mình"... khán giả bình luận.

Ca khúc được sản xuất bởi DJ Kygo. Trước trận đấu giữa Na Uy và Brazil ở World Cup 2026, DJ Kygo từng tuyên bố tung ra một bản remix mới của Kygo jo nếu Haaland ghi bàn vào lưới đội tuyển Brazil.

Kết quả, Haaland ghi cú đúp giúp Na Uy loại đội bóng Nam Mỹ và DJ Kygo đã giữ đúng lời hứa, phát hành bản remix của Kygo jo trên trang Instagram cá nhân có hơn 5,4 triệu người theo dõi của anh.

Bản remix của Kygo jo cũng nhận được những phản ứng tích cực từ người hâm mộ Haaland. Với phần âm nhạc mới mẻ, hiện đại, ca khúc được đánh giá bắt tai và cuốn hút hơn thời điểm được phát hành cách đây 10 năm.

Sau 10 năm phát hành MV Kygo jo, Haaland hiện đã là ngôi sao tại World Cup. Trong trận đấu gặp Brazil hôm 6/7, tiền vệ người Na Uy đã lập cú đúp lịch sử. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Haaland, nhưng anh đã có 7 bàn và nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới.