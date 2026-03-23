Bức ảnh toát ra mùi tiền của Ronaldo và bạn gái

Siêu mẫu Georgina Rodriguez khoe tấm ảnh mới nhất chụp chung cùng Ronaldo. CR7 đang cầm lái trên siêu xe Bugatti Centodieci bản siêu hiếm chỉ có 10 chiếc trên thế giới, hiện được định giá lên tới 15 triệu euro. Đồng hồ Ronaldo đeo, Bugatti Chiron Tourbillon (độc bản) có giá từ 1-1,5 triệu euro. Đồng hồ Patek Philippe Nautilus của Rodriguez có giá trên một triệu USD.

Ronaldo và bạn gái khoe loạt trang sức xa xỉ.

Bạn gái Rodriguez còn đeo chiếc nhẫn đính hôn, với điểm nhấn là viên kim cương oval cực lớn, trị giá 6 triệu USD. Đây là món quà mà Ronaldo dành tặng Rodriguez để tri ân tình cảm của nửa kia, người sẵn sàng mang danh phận bạn gái, đồng hành cùng CR7 suốt nhiều năm.

Ronaldo đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gân khoeo. Anh không ra sân thi đấu cho Al Nassr trong 2 tuần qua. Đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị tập trung để chơi 2 trận giao hữu nhưng CR7 không thể lên tuyển vì chấn thương.

Vào tháng 8/2025, Ronaldo và Rodriguez thông báo đã đính hôn. Georgina đăng ảnh chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, kèm lời nhắn trên mạng xã hội: "Em đồng ý, không chỉ kiếp này mà cả những kiếp sau nữa.

Ronaldo và Rodriguez bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Sau 10 năm, cả 2 có hai con chung là Alana và Bella. Rodriguez cũng chăm sóc 3 con riêng của Ronaldo là Ronaldo Jr. và cặp song sinh Eva & Mateo.

Trước khi hẹn hò Ronaldo, Rodriguez là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid, đồng thời làm người mẫu bán thời gian. Khi trở thành bạn gái Ronaldo, Rodriguez lui về hậu trường, giúp CR7 chăm sóc các con. Với danh xưng là "nửa kia" của CR7, độ nổi tiếng của Rodriguez tăng chóng mặt chỉ sau một năm. Cô bỏ dần nghiệp người mẫu, chuyển sang làm KOL trên mạng và nhận về các bản hợp đồng lớn.

Gần đây, Ronaldo được công nhận là tỷ phú đầu tiên của bóng đá thế giới. CR7 đang nhận đãi ngộ hơn 200 triệu USD/năm tại Saudi Arabia. Ronaldo có thể không còn ở đỉnh cao sự nghiệp bóng đá nhưng giá trị thương mại của anh vẫn là số một làng bóng đá.