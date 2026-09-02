Ảnh sao 2/9: Phương Oanh chăm vào bếp dịp nghỉ lễ

Chi Pu khoe dáng gợi cảm với bikini trong kỳ nghỉ lễ.

Đinh Ngọc Diệp hân hoan vì được ông xã và hai con trai ra sân bay đón sau một tuần công tác.

Hoàng Thùy Linh khoe outfit dạo phố với cách mix độc đáo. Cô mặc quần phối hai chất liệu cùng khăn ren chít mỏ quạ.

Cường Đôla thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ bên con trai. Doanh nhân phố núi cho biết nhóc tì Sutin sáng nào cũng đi ăn sáng và uống cà phê cùng ba.

Con gái Minh 'Nhựa' - hot girl Joyce Phạm - bế bụng bầu cùng chồng đi xem concert của Big Bang ở Hàn Quốc.

Hòa Minzy trải nghiệm mặc đồ giống gái bản khi đi ngắm cảnh Mộc Châu mùa hè.

Vợ chồng Trương Mỹ Nhân đưa hai con gái ra Hà Nội chơi dịp 2/9.

Phương Oanh dành kỳ nghỉ lễ để vào bếp nấu nướng những món mới. Cô khoe thành quả là hai món xôi gà roti và nộm gà xé phay được khán giả khen trông 'ngon mắt' như nhà hàng.

Huyền Lizzie cùng bạn bè tận hưởng thời tiết mát mẻ, dễ chịu ở Sa Pa trong dịp nghỉ lễ dài ngày.

Hứa Minh Đạt tình tứ chúc mừng sinh nhật tuổi 37 của bà xã Lâm Vỹ Dạ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo dành kỳ nghỉ để đi biển cùng chồng con. 'Nàng dâu hào môn' diện đồ tối giản, khoe vóc dáng mỏng manh.