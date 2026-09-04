Một thời đơn thân, vất vả nuôi con của vợ cũ Chân Tử Đan

Theo truyền thông Hong Kong, năm 1993, Chân Tử Đan được bạn bè giới thiệu và quen biết Lương Tĩnh Từ - khi đó đang làm trong lĩnh vực quảng cáo. Tháng 12 cùng năm, hai người sang Mỹ kết hôn, thậm chí còn không báo cho cha mẹ biết. Đám cưới giản dị, chỉ mời bạn bè dùng một bữa cơm. Lương Tĩnh Từ khi đó nói không cần cầu kỳ, chỉ cần hai người được ở bên nhau là đủ.

Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không giống Lương Tĩnh Từ nghĩ. Chân Tử Đan bận rộn đóng phim, mỗi lần đi là vài tháng, trong khi chuyện gọi điện lúc đó cũng không dễ dàng. Lương Tĩnh Từ nghỉ việc tại công ty quảng cáo, một mình sống trong căn nhà vắng vẻ. Chưa đầy một năm sau kết hôn, hai người đã quyết định ly hôn vào năm 1994.

Chân Tử Đan, Lương Tĩnh Từ. Ảnh: Weibo

Không lâu sau khi vừa hoàn tất thủ tục ly dị, Lương Tĩnh Từ phát hiện mang thai. Theo QQ, cô từng đến tìm Chân Tử Đan, đề nghị hai người tái hôn, cho rằng đứa trẻ sẽ là cầu nối. Tuy nhiên, câu trả lời của Chân Tử Đan rất dứt khoát: Không tái hôn. Mỗi tháng anh chu cấp 40.000 HKD tiền nuôi con. Số tiền, vào năm 1994 ở Hong Kong không phải là một khoản nhỏ, nhưng với một bà mẹ đơn thân không có nguồn thu nhập, số tiền ấy cũng chỉ vừa đủ để duy trì cuộc sống.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Chân Tử Đan xuất hiện tại lễ kỷ niệm của ATV, tay ôm 99 đóa hoa hồng, quỳ một gối trước mặt Vạn Ỷ Văn - khi ấy là á hậu cuộc thi Hoa hậu châu Á - để tỏ tình.

Năm 1995, Lương Tĩnh Từ một mình sinh con trai tại Bệnh viện Queen Mary. Cậu bé được đặt tên là Chân Văn Trác - chữ Văn mang ý nghĩa mong con có học thức, còn Trác là kỳ vọng con có một cuộc đời tươi sáng.

Sau khi con trai chào đời, Lương Tĩnh Từ chuyển đến căn nhà nhỏ chưa đầy 40 m² ở Cửu Long Thành. Khoản chu cấp 40.000 HKD mỗi tháng sau khi trừ tiền sữa, bỉm và chi phí y tế cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ban ngày cô làm nhân viên văn phòng, buổi tối nhận thêm việc viết nội dung quảng cáo, sau đó chuyển sang làm môi giới bất động sản.

Chân Tử Đan bên con riêng (ngoài cùng bên trái) và hai con với Uông Thi Thi. Ảnh: Weibo

Năm 1999, khi con trai lên 5 tuổi, cậu bé được phát hiện mắc bệnh bẩm sinh ở van tim, cần hơn 200.000 HKD để phẫu thuật. Khi ấy, trong tài khoản nhận lương của Lương Tĩnh Từ chỉ còn vỏn vẹn 3.000 HKD. Cô phải bán trang sức, đi vay mượn từng nhà. Mãi đến một ngày trước ca phẫu thuật, cô mới gom đủ số tiền cần thiết.

Mùa thu năm 2013, cậu con trai 18 tuổi đột nhiên đau ngực dữ dội giữa đêm và được đưa vào phòng ICU. Sau khi kiểm tra, cậu được chẩn đoán tràn khí màng phổi. Lương Tĩnh Từ túc trực bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt suốt 7 ngày 7 đêm. Cô gọi điện cho Chân Tử Đan nhưng liên tục không có ai nghe máy. Thời điểm ấy, truyền thông Hong Kong đưa tin Chân Tử Đan đang cùng người vợ hiện tại là Uông Thi Thi đi lặn biển ở Maldives. Sau này, khi được hỏi về việc con trai cả nhập viện, Chân Tử Đan chỉ đáp đúng bốn chữ: "Tôi không thẹn với lòng".

Theo Sinchew, Lương Tĩnh Từ không lấy thêm ai sau này, cũng chưa bao giờ lên truyền thông nói xấu Chân Tử Đan. Cô từng nói một câu: "Đào lại chuyện cũ chẳng có ích gì, con trẻ cần một môi trường bình yên".

Năm 2015, con trai Lương Tĩnh Từ vào Đại học Hong Kong bằng học bổng toàn phần, rồi tốt nghiệp vào năm 2019. Trong lễ tốt nghiệp, chỉ có một mình Lương Tịnh Từ đứng bên dưới chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Năm 2020, Chân Tử Đan đăng ảnh chụp cùng con trai lên mạng xã hội. Đến năm 2025, có người bắt gặp anh tổ chức tiệc sinh nhật 30 tuổi cho con trai tại khách sạn Peninsula. Tháng 5 vừa qua, một khán giả chụp được hình ảnh hai cha con cùng đi ăn, trong đó Chân Tử Đan khoác vai con trai. Khi những bức ảnh vừa xuất hiện trên Weibo, phần bình luận lập tức bùng nổ. Một số người chỉ trích Chân Tử Đan khi con còn nhỏ thì không quan tâm, đến lúc trưởng thành mới quay lại đóng vai người cha hết lòng vì con.

Trước chỉ trích, Chân Tử Đan chỉ im lặng.

Chân Tử Đan và vợ hai, Uông Thi Thi cùng hai con. Ảnh: Weibo

Chân Tử Đan sinh năm 1963, là một trong ba sao võ thuật nổi danh nhất Trung Quốc hiện nay, bên cạnh Lý Liên Kiệt và Thành Long. Từ năm 2008, anh gây tiếng vang lớn khi đóng Diệp Vấn (cao thủ môn Vịnh Xuân, sư phụ Lý Tiểu Long) trong phim cùng tên. Tài tử tiếp tục thể hiện vai này trong ba phần tiếp theo. Ngoài ra, Chân Tử Đan có một số vai diễn trong các bom tấn Hollywood như Rogue One: A Star Wars Story, "xXx": Return of Xander Cage. Gần đây, anh đóng phim điện ảnh Giải cứu (Come Back Home).

Chân Tử Đan gặp Uông Thi Thi - cô gái Thượng Hải giành giải Hoa hậu Trung Quốc Toronto - trong một lần được mời đến dự bữa tối ở khách sạn, năm 2003. Thời điểm đó, anh vừa ly hôn vợ đầu một thời gian ngắn. Bốn ngày sau cuộc gặp đầu, hai người chính thức liên lạc với nhau, rồi yêu. Sau hai tuần hẹn hò, Chân Tử Đan cầu hôn Uông Thi Thi và được cô đồng ý. Suốt 19 năm chung sống, họ luôn thể hiện sự yêu thương, ngưỡng mộ và trân trọng nửa kia.