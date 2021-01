Ám ảnh gương mặt dị dạng, biến hình vì thuật "đổi đầu" trong phim Trung Quốc

Thứ Ba, ngày 19/01/2021 09:30 AM (GMT+7)

Nhiều khán giả nhận xét rằng “như đang xem phim kinh dị” bởi những đoạn “đổi đầu” diễn viên.

Những ngày gần đây, bộ phim "Thời gian và em đều thât ngọt ngào" đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ chính là trong một số phân cảnh, gương mặt diễn viên bị dị dạng, biến hình rất đáng sợ.

Lưu Lộ bị đổi mặt trong phim "Thời gian và em đều thật ngọt ngào"

Theo truyền thông Trung Quốc, sở dĩ có những hình ảnh biến dạng đó là vì đoàn làm phim phải xử lý thay mặt diễn viên Lưu Lộ bằng Lâm Hân Nghi. Nguyên nhân dẫn đến tình huống này là do scandal của Lưu Lộ trước đó. Tháng 9/2019, Lưu Lộ mang một bình khí nén dễ cháy bên trong hành lý nên bị kiểm soát an ninh từ chối cho lên tàu. Không những từ chối để đồ vật lại, nữ diễn viên còn tỏ ra khó chịu, to tiếng nhục mạ nhân viên, cảnh sát: "Tao là người của công chúng. Chúng mày dám đụng vào tao là toi rồi" - Lưu Lộ hét lớn trong đoạn clip được người ở ga tàu ghi lại.

Sự nghiệp của Lưu Lộ ảnh hưởng lớn sau scandal nhục mạ cảnh sát

Hành động của Lưu Lộ khiến công chúng phẫn nộ. Cô bị cảnh sát bắt giữ, ngồi tù 5 ngày vì hành vi gây rối nơi công cộng và nhục mạ cảnh sát. Lưu Lộ cũng bị công ty hủy hợp đồng.

Đoàn làm phim "Thời gian và em đều thật ngọt ngào" cũng chịu ảnh hưởng lớn từ scandal của Lưu Lộ. Ê-kíp đã phải chi ra hàng chục ngàn đô để xử lý các cảnh quay có mặt Lưu Lộ.

Cũng giống như "Thời gian và em đều thật ngọt ngào", đoàn phim "Tam Thiên Nha Sát" cũng phải xử lý những phân cảnh Lưu Lộ đóng.

Lưu Lộ cũng bị "thuật đổi đầu" trong phim "Tam Thiên Nha Sát"

Cụ thể, ở tập 8 của phim, người xem một phen hoảng hồn khi nhân vật Thanh Thanh lộ khuôn mặt dị dạng hơn cả phim kinh dị. Nhân vật này ban đầu do Lưu Lộ đảm nhận nhưng ê-kíp phải xử lý thay bằng gương mặt của nữ diễn viên Trương Đình Đình. Vì vậy, từ đường nét đến biểu cảm khuôn mặt nhân vật này hoàn toàn không khớp với dáng người. Đặc biệt, phần gương mặt không hề khớp với cổ khiến khán giả phát hoảng.

Gương mặt của Phạm Băng Băng cũng được công nghệ xử lý trong phim "Tước Tích 2"

Trước đó, bộ phim "Tước Tích 2" cũng bị hoãn chiếu vì scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng. Suốt thời gian dài, đạo diễn Quách Kính Minh phải tìm đủ mọi cách, chỉnh sửa để bộ phim được lên sóng. Tuy nhiên nữ chính Phạm Băng Băng từng được quảng bá trước đó đã không xuất hiện trên màn ảnh. Những cảnh quay của nhân vật do Phạm Băng Băng đảm nhiệm được chỉnh sửa và thay thế gương mặt bằng kỹ thuật cao.

Đổng Trác chụp ảnh cùng bạn diễn trong "Bác sĩ nhi khoa tài ba"

Vì scandal mà nhân vật của anh bị sử dụng "thuật đổi đầu" thành diễn viên Lý Hoan

Bộ phim "Bác sĩ nhi khoa tài ba" cũng phải sử dụng "thuật đổi đầu" để thay thế cho nhân vật do Đổng Trác đảm nhận. Cụ thể, từ tập 2, nhân vật y tá Lôi do Đổng Trác đảm nhận được thay bằng diễn viên Lý Hoan. Vụ việc bắt nguồn từ hồi tháng 5/2020, Đổng Trác khoe khoang từng gian lận thi cử để thi đậu vào Học viện Hý kịch Trung Ương khi live stream. Vậy là từ "con cưng", Đổng Trác bị khán giả quay lưng, tẩy chay. Các dự án phim của anh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đoàn làm phim "Bác sĩ nhi khoa tài ba" đã phải xử lý từng khung hình để thay thế gương mặt của Đổng Trác.

Kỹ xảo nửa vời khiến nhiều gương mặt nhân vật méo mó

"Tiếng gió mới" cũng đã sử dụng kỹ thuật này để thay thế gương mặt của nam diễn viên Triệu Lập Tân. Sự việc là do Triệu Lập Tân do có những phát ngôn về vấn đề chính trị nhạy cảm đã tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Đoàn phim phải dùng dùng thủ thuật thay gương mặt Chu Nhất Vi cho Triệu Lập Tân để được ra mắt.

Nguồn: http://danviet.vn/am-anh-guong-mat-di-dang-bien-hinh-vi-thuat-doi-dau-trong-phim-trung-quoc-5020...Nguồn: http://danviet.vn/am-anh-guong-mat-di-dang-bien-hinh-vi-thuat-doi-dau-trong-phim-trung-quoc-5020211919282941.htm