Mỹ nhân bị trầm cảm vì khỏa thân đóng phim 18+, sau 21 năm mới vực dậy phục thù

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 00:06 AM (GMT+7)

Người đẹp chỉ đóng một phim 18+ nhưng bị gán mác diễn viên phim cấp ba suốt hơn 20 năm.

Quan Bảo Tuệ (Emily Kwan) sinh năm 1966, là diễn viên nổi tiếng Hong Kong thập niên những năm 90. Mới đây, truyền thông Hong Kong đăng tải bài viết về cuốc sống hiện tại của nữ diễn viên 54 tuổi thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo Hk01, Quan Bảo Tuệ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 1990 tại Hong Kong. Trong những năm đầu, cô chủ yếu đóng vai phụ có tính cách mạnh mẽ. Đến cuối những năm 1990, Quan Bảo Tuệ gây bất ngờ khi nhận lời đóng phim cấp ba.

Quan Bảo Tuệ đã đóng một bộ phim cấp ba vào cuối những năm 1990.

Vào cuối những năm 1990, các bộ phim cấp ba do Hồng Kông sản xuất đã trở thành những tác phẩm kiếm tiền nhanh nhất. Chính vì thế, nhiều diễn viên chấp nhận đi con đường tắt để mong nổi tiếng sớm. Quan Bảo Tuệ cũng không phải ngoại lệ khi quyết định tham gia bộ phim cấp ba Nam nhân hung nữ nhân Home/Love in the River 1998.

Đây là bộ phim do Chu Vĩ Quang làm đạo diễn. Doanh thu phòng vé bộ phim chưa đạt tới 2 triệu HKD và danh tiếng của bộ phim cũng không hề khả quan khi bị khán giả chê bai. Trong phim, cô đào 6X không ngại khỏa thân 100% đóng cảnh nóng để mong nổi tiếng như những đồng nghiệp cùng thời như Diệp Tử My, Khâu Thục Trinh hay Diệp Ngọc Khanh.

Tạo hình sexy của Quan Bảo Tuệ trong phim.

Đáng tiếc, sự đánh đổi của Quan Bảo Tuệ không đem lại cho cô hào quang như mong muốn. Ngược lại, còn khiến cuộc sống của cô rơi vào bế tắc, không lối thoát. Mãi cho tới sau này, Quan Bảo Tuệ mới tiết lộ bí mật giấu kín về cảnh quay khỏa thân khiến sự nghiệp của cô đi xuống.

Theo lời Quan Bảo Tuệ, trong cảnh quay nhạy cảm đó, cô mặc bộ đồ tắm màu nude. Tuy nhiên, đoàn phim lại sử dụng photoshop biến cô trở thành người khỏa thân hoàn toàn, chỉ dùng tay để che ngực. Quan Bảo Tuệ cho rằng cô là nạn nhân của việc bị một ê-kíp lừa gạt.

"Khi chụp poster cho phim, tôi mặc áo tắm màu nude. Mãi tới sau này khi poster được tung ra, tôi sốc khi thấy hình ảnh mình khỏa thân hoàn toàn. Trong phim, tôi chỉ hở một phần lưng và không để lộ điểm nhạy cảm nào nhưng lại bị gắn mác là diễn viên cấp ba", nữ diễn viên chia sẻ trên tờ Topick.Hket.

Quan Bảo Tuệ cho biết, cô măc áo tắm màu nude để chụp poster phim nhưng đoàn phim đã sử dụng photoshop biến cô thành người phụ nữ khỏa thân 100%.

Tuy nhiên, khi phim phát hành, Quan Bảo Tuệ có cảnh tắm khỏa thân 100% gây sốc cho khán giả. Không những thế, cô còn có nhiều cảnh giường chiếu nóng bỏng và ăn vận sexy. Thời điểm đó, hầu hết khán giả đều cho rằng cô muốn nổi tiếng nên mới chấp nhận cởi trên màn ảnh. Chỉ đóng duy nhất một bộ phim song Quan Bảo Tuệ bị gán mác là diễn viên phim cấp ba suốt 20 năm. Sau sự cố này, Quan Bảo Tuệ rơi vào trạng thái bị trầm cảm.

Giống như Quan Chi Lâm và Châu Hải My, Quan Bảo Tuệ là hậu duệ của dân tộc Mãn Châu. Theo Hk01, tổ tiên của nữ diễn viên là Qua Nhĩ Giai Thị - là một trong Mãn tộc Bát đại tính (tám dòng họ quý tộc Mãn Châu danh tiếng nhất thời nhà Thanh). Đáng tiếc, sự nghiệp của Quan Bảo Tuệ không suôn sẻ như hai đồng nghiệp trên.

Quan Bảo Tuệ có cảnh tắm khỏa thân 100% trong phim.

Sau khi tốt nghiệp khoa Kịch nói, Quan Bảo Tuệ đầu quân cho đài TVB. Cô đóng phim ở hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. HK01 cho biết, cô đã đóng hơn 90 bộ phim trong nhiều năm, tuy nhiên hầu hết đều là vai phụ, không có tiếng vang lớn. Mãi sau này, bộ phim cấp ba mà Quan Bảo Tuệ không muốn nhắc tới nhất lại là tác phẩm khiến người ta nhớ tới cô.

Theo topick.hket, đầu những năm 90, Quan Bảo Tuệ gây được chú ý với nhiều bộ phim như Tam hỷ lâm môn, Anh hùng xạ điêu 1994, Độc tí đao khách... Sau cú sốc đóng phim 18+, Quan Bảo Tuệ đã đóng vô số bộ phim rác trong showbiz. Thậm chí, cô tự nhận mình là “nữ hoàng phim rác”.

Sau cú sốc đóng phim 18+, Quan Bảo Tuệ rơi vào trầm cảm.

Sự nghiệp đi xuống khiến tâm lý Quan Bảo Tuệ hoàn toàn mất cân bằng. Quan Bảo Tuệ bắt đầu mắc chứng rối loạn lưỡng cực và thường xuyên đánh bài để xoa dịu tinh thần. "Đóng phim rác thì không vui nên đi đánh bài. Đánh bài thua rồi lại càng không vui, vòng quay cứ lặp lại như vậy đều đặn khiến tâm lý tôi ngày càng bị ảnh hưởng nặng nề", cô tâm sự.

Khi chứng rối loạn lưỡng cực ở giai đoạn nặng nhất, Quan Bảo Tuệ thường ngủ lì ở nhà. Lần tệ nhất là nữ diễn viên đã ngủ ở nhà hơn 30 tiếng và không đi ra ngoài cho đến khi nhận được điện thoại của cô bạn đồng nghiệp Viên Vịnh Nghi. "Viên Vịnh Nghi gọi cho tôi lúc 7h vào sáng mùng một Tết của năm mới. Khi đó tôi vẫn đang ngủ li bì ở nhà. Cô ấy nói: "Này, Quan Bảo Tuệ, cô vẫn đang ngủ à? Hôm nay là mùng một Tết mà", Quan Bảo Tuệ cho biết, sau cuộc gọi này cô mới dậy đi ra phố, tận hưởng không khí năm mới.

Quan Bảo Tuệ và diễn viên Lưu Ngọc Thúy.

Trong thời gian bị bệnh, Quan Bảo Tuệ rất biết ơn sự quan tâm chăm sóc của nhiều bạn bè xung quanh, đặc biệt là Lưu Kiều Phương (tên cũ: Lưu Ngọc Thúy). Nữ diễn viên đã thỉnh thoảng mua đồ ăn, đến thăm và trò chuyện với Quan Bảo Tuệ giúp tinh thần cô phấn chấn hơn. Nhờ sự động viên của bạn bè, cùng với niềm tin làm lại cuộc đời, cuối cùng nữ diễn viên chữa khỏi bệnh trầm cảm vào năm 2001.

Vài năm gần đây, Quan Bảo Tuệ bắt đầu đóng phim và đi gặp gỡ đồng nghiệp nhiều hơn. Vào đầu năm 2020, cô tham gia một vai nhỏ trong Đọa lạc hoa và làm khách mời trong phim Sứ đồ hành giả 3 của TVB.

Quan Bảo Tuệ đã vượt qua cú sốc đóng phim nóng và lấy lại trạng thái cân bằng.

Năm 2019, Quan Bảo Tuệ giành được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình Hong Kong lần thứ 28 (Hong Kong Drama Awards) trong phim Tang lễ của mẹ. Đây là giải thưởng đầu tiên mà cô đạt được từ khi đóng phim tới nay.

"Khi biết mình được đề cử, tôi đã rơi nước mắt vì xúc động và vui sướng. Khi đó, tôi đang lái xe đến thăm mẹ mình. Tôi vừa khóc vừa nói với mẹ khiến bà ấy tưởng tôi gặp cướp", Quan Bảo Tuệ chia sẻ.

Quan Bảo Tuệ đảm nhận vai nữ cảnh sát cấp cao trong một bộ phim gần đây và diễn viên Cung Từ Ân trên phim trường.

Từ khi ra mắt đến khi giành được giải thưởng, Quan Bảo Tuệ đã chờ đợi 28 năm và cuối cùng đã được khán giả công nhận khả năng diễn xuất.

Nữ diễn viên 54 tuổi cho biết, cô rất biết ơn người thầy đầu tiên của mình là Mao Tuấn Huy, đồng thời cũng cảm ơn sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, đặc biệt là cha cô đã động viên cô làm việc chăm chỉ hơn trước khi qua đời.

