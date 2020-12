Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, Schneider từng chia sẻ: “Đáng ra tôi nên gọi công ty quản lý hoặc luật sư tới trường quay bởi họ không thể ép diễn viên làm những việc không có trong kịch bản. Nhưng thời điểm đó, tôi không biết điều ấy. Marlon nói với tôi: 'Maria, đừng lo lắng. Đây chỉ là một bộ phim thôi mà'. Nhưng suốt các cảnh quay, dù hành động Marlon làm không phải là thật, tôi vẫn bật khóc. Tôi cảm thấy bị làm nhục và thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình bị cả Marlon và Bertolucci cưỡng hiếp. Sau cảnh quay, Marlon không an ủi hay xin lỗi tôi. May mắn là cảnh đó chỉ thực hiện một lần". Vậy nhưng những chia sẻ khi đó của Schneider không mấy được đoái hoài, ngay cả khi bà qua đời. Trong sự nghiệp điện ảnh, bà đóng hơn 50 phim nhưng không thể thoát khỏi ám ảnh từ cảnh “nóng” trong Last Tango in Paris. Bà trở nên nghiện ma túy, heroin… thậm chí nhiều lần uống thuốc tự tử. Bà qua đời năm 2011 ở tuổi 58.