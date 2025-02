Ai cứu Erik?

Trước dấu mốc Dù cho tận thế và game show Anh trai say hi, Erik từng loay hoay hơn 2 năm vì những cú vấp liên tiếp. Nam ca sĩ đã đặt tham vọng bứt khỏi vùng an toàn Ballad, thử sức làm màu nhạc hiện đại hơn ở Xoa đầu, Nuông Chìll và Lyhoptinh. Song, tất cả sản phẩm trên có chung cái kết là thất bại ê chề. Sự nghiệp của Erik cũng xáo trộn ở giai đoạn này khi rời công ty quản lý và thành lập ê-kíp mới.

Nam ca sĩ bắt tay trở lại với Nguyễn Phúc Thiện, một nhạc sĩ "mát tay" của thị trường, từng giúp chính Erik có những sản phẩm đình đám như Em không sai chúng ta sai và Chạy về khóc với anh . Thành công bước đầu của Dù cho tận thế chứng minh một điều Ballad có thể tạo ra sự nhàm chán cho Erik nhưng chỉ có dòng nhạc này mới giúp nam ca sĩ khẳng định được vị thế ở Vpop.

Erik gây sốt nhạc Việt đầu năm.

Erik tiến bộ

Bên cạnh Nguyễn Phúc Thiện, các cộng sự của Erik trong sản phẩm mới nhất còn có Justin Tech9 - producer của Bạn đời, Bầu trời mới - và OnlyC trong vai trò mixing-mastering (hậu kỳ âm thanh). Ấn tượng đầu tiên khi nghe Dù cho tận thế là một sản phẩm được tỉa chuốt kỹ về mặt sản xuất. Thực tế ở Vpop chứng minh một điều, khi Nguyễn Phúc Thiện viết Ballad, khả năng thành hit rất cao.

Nguyễn Phúc Thiện đặt cho Dù cho tận thế vòng hòa thanh dễ bắt tai, có tiết tấu cảm xúc, tạo cho khán giả cảm giác như nghe một bài nhạc phim Hàn Quốc. Từ phần ca từ, đến giai điệu, cách phối khí và phần xử lý của Erik, mọi thứ được dàn dựng ở mức cơ bản, nhắm vào những thứ dễ đánh vào thị hiếu khán giả nhất.

Còn ở góc độ chất lượng, khác biệt, tạo nên điều gì đó đột phá, Dù cho tận thế không đáp ứng được. Trước hết, phần ca từ chỉ tập trung đánh vào cảm xúc số đông. Bản phối khí của Dù cho tận thế cũng không có yếu tố đột phá, chỉ quanh quẩn ở những âm thanh an toàn và tối ưu cho Ballad như Piano và dàn dây.

Điểm nhấn lớn nhất chính là giọng hát của Erik. Kể từ sản phẩm ra mắt - Sau tất cả - đến Dù cho tận thế , Erik đã khẳng định vị thế của ca sĩ trẻ khai thác hiệu quả bậc nhất ở dòng Ballad. Chưa bàn đến góc độ kỹ thuật hát, rõ ràng chất giọng của Erik có cảm xúc và âm sắc đẹp để hát Ballad.

Giọng ca sinh năm 1997 đã cải thiện đáng kể vấn đề lạm dụng giọng mũi. Một phần, Erik chịu khó thay đổi kỹ thuật hát từ sản phẩm Đau nhất là lặng im. Phần còn lại là bước hậu kỳ âm thanh ở nhạc Việt ngày càng tiến bộ, có thể giúp những ca sĩ trẻ như Erik "trám" vào điểm yếu.

Ngoài ra, hai câu ở điệp khúc: "Dù cho tận thế vẫn yêu em luôn yêu em / Đứng hòng ai giật lấy anh không buông, anh không buông", góp công rất lớn cho thành công của Erik. Đây là đoạn nhạc chủ lực giúp Dù cho tận thế gây sốt trên TikTok, đồng thời thu hút người dùng Capcut, ghép nhạc để chia sẻ câu chuyện tình yêu của họ.

Sau 3 ngày phát hành, MV Dù cho tận thế hút hơn 5 triệu lượt nghe/xem trên YouTube. Ca khúc cũng nhanh chóng xuất hiện ở các playlist lớn trên Spotify và tăng tiến lượt nghe nhanh ở mọi nền tảng nhạc số. Bên cạnh giá trị cốt lõi âm nhạc, Erik nhận được cộng hưởng từ nhiều yếu tố để đẩy sản phẩm mới khởi đầu ấn tượng.

Đây là thời điểm Erik không có đối thủ cạnh tranh trên đường đua. Hiệu ứng của một bản nhạc phim Bộ tứ báo thủ giúp Erik ngay lập tức được chú ý. Bên cạnh đó, nam ca sĩ gom một loạt gương mặt hot vào MV, thậm chí chừa một verse cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên hát.

Lực đẩy từ đồng nghiệp giúp Erik nhanh chóng gây sốt.

MV toàn gương mặt hot

Sự xuất hiện của Thùy Tiên ở cả MV và bài hát là bất ngờ lớn nhất của Dù cho tận thế . Các khán giả đã tranh luận dữ dội về chất lượng giọng hát của Thùy Tiên. Thực tế là công nghệ phòng thu đã hỗ trợ nhiều cho Thùy Tiên thực hiện tròn trịa đoạn hát. Không thể đòi hỏi gì hơn ở một giọng hát tay ngang như Thùy Tiên.

Erik mời Thùy Tiên tham gia sản phẩm phần lớn mang giá trị về truyền thông. Bên cạnh Thùy Tiên, MV xuất hiện một loạt cái tên đang hot trên mạng xã hội, như bộ đôi Tiểu Vy, Quốc Anh từ phim Bộ tứ báo thủ, dàn cameo ngoài Thùy Tiên còn có Đức Phúc, Hòa Minzy, Jsol, Phạm Anh Duy, Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo.

Erik được quảng bá sản phẩm từ những buổi cinetour của Bộ tứ báo thủ. Anh được đông đảo cộng sự, đồng nghiệp ở Anh trai say hi và showbiz chia sẻ MV, lan tỏa hiệu ứng. Cộng thêm một loạt chiến lược, chiêu trò quảng bá trên mạng xã hội, điển hình như chuyện "cướp hit của Lou Hoàng", Dù cho tận thế được đọn đường để thành từ khóa tìm kiếm hot.

Đây gần như là cú đầu tư tất tay của Erik. Nam ca sĩ bắt tay với Đinh Hà Uyên Thư, tạo nên MV đắt tiền từ các set quay lớn ngoài trời, kết hợp dàn dựng kỹ xảo. Bộ đôi Tiểu Vy - Quốc Anh đã nổi lên, ghi dấu ấn từ Bộ tứ báo thủ. Cho đến Dù cho tận thế , Tiểu Vy - Quốc Anh dẫn hiệu ứng đổ ngược về MV.