Á quân Olympia mê “Trà Cave” được phong hàm Phó Giáo sư tại Úc, ngoại hình thay đổi khó nhận ra

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 14:21 PM (GMT+7)

Chàng sinh viên Nam trong “Phía trước là bầu trời” giờ đã có sự thay đổi lớn về cả ngoại hình lẫn cuộc sống.

Với những khán giả yêu mến bộ phim “Phía trước là bầu trời”, chắc hẳn sẽ nhớ đến chàng sinh viên Nam học giỏi ở cùng xóm trọ với Nguyệt, mê chị Trà “cave”. Vai diễn này do Nguyễn Thành Vinh đảm nhận. Dù chỉ là vai phụ, đất diễn không nhiều nhưng chàng trai gốc Thanh Hóa vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem.

Nguyễn Thành Vinh trong phim “Phía trước là bầu trời”

Không chỉ được biết đến với bộ phim đầu tay, Nguyễn Thành Vinh còn được khán giả ngưỡng mộ với thành tích Á quân “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2000, giành huy chương bạc kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 32 tổ chức tại Đan Mạch. Sau khi du học ở Úc, anh trở thành một trong những Tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài.

Nguyễn Thành Vinh trong cuộc thi chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” mùa đầu tiên

Mới đây, Nguyễn Thành Vinh cũng chính thức được phong hàm Phó Giáo sư tại Đại học New South Wales - Australia. Trên trang web chính thức của ngôi trường nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu này cũng có bài đăng giới thiệu thông tin về diễn viên “Phía trước là bầu trời”. Theo đó, Nguyễn Thành Vinh từng theo học ngành Hóa học công nghiệp tại Đại học New South Wales. Sau đó, anh tiếp tục học lên Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Úc. Năm 2018, Thành Vinh được thăng chức giảng viên cao cấp Đại học New South Wales. Đến năm 2021, anh được phong hàm Phó Giáo sư.

Hiện tại, Nguyễn Thành Vinh là PGS. TS. trường Đại học New South Wales (Úc)

Bên cạnh những lời trầm trồ về thành tích “khủng”, những hình ảnh hiện tại của Nguyễn Thành Vinh cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Chàng Nam “mọt sách” năm nào khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình khác lạ. Nếu như thời trẻ, Nguyễn Thành Vinh có dáng dấp mảnh khảnh, ngoại hình thư sinh thì giờ đây anh đã “phát tướng” lên khá nhiều, gương mặt cũng lộ rõ dấu vết của thời gian, của một người đàn ông từng trải trong cuộc sống. Vì tăng cân, gương mặt có không ít thay đổi nên Nguyễn Thành Vinh từng bị nhiều người quen hỏi “Cậu là ai?” khi gặp lại.

Hình ảnh hiếm hoi về gia đình được Nguyễn Thành Vinh chia sẻ trên mạng xã hội

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Nguyễn Thành Vinh còn có cuộc sống viên mãn bên bà xã là bạn học cùng cấp 3. Cậu sinh viên của xóm trọ “Phía trước là bầu trời” giờ là bố của hai đứa trẻ, một trai và một gái. Trên trang cá nhân, Nguyễn Thành Vinh và vợ đều khá kín tiếng, không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của gia đình.

