Á hậu Kiều Loan tạo hình cực "ngầu", trổ tài hát song ngữ

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 14:15 PM (GMT+7)

Ở vòng thách đấu của "The Heroes", Á hậu Kiều Loan gây ấn tượng khi trổ tài hát song ngữ.

Sau nhiều ngày chờ đợi, Á hậu Kiều Loan đã bước vào vòng Đối đầu chính thức tại "The Heroes". Đối thủ của cô trong tập phát sóng tuần này chính là Jsol đến từ đội Giang Danh. Mặc dù số tiền đặt cược của Lona Kiều Loan đang kém đối thủ 5 triệu đồng nhưng đôi bên được đánh giá là những đối thủ ngang tài ngang sức.

Jsol và Á hậu Kiều Loan.

Hai thành viên đội The Fire Crown (Kiều Loan và Kent Trần) đã chọn hình tượng phù hợp với chủ đề của tuần này là Metallic. Luôn đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, Kiều Loan quyết định khoác lên mình bộ jumpsuit ấn tượng. Ban giám khảo tiếp tục dành nhiều lời khen có cánh cho nàng Á hậu khi chọn lựa bản mashup "Rather Be & September Flower" có tiết tấu sôi động, cuốn hút. Kiều Loan tự tin khoe kỹ năng hát và rap song ngữ trên sân khấu.

Kiều Loan trình diễn cuốn hút với tạo hình đặc biệt trên sân khấu.

Master Hà Lê khen ngợi: “Anh rất tự hào và vui vì phần trình diễn của em hôm nay rất tốt. Thấy em vượt qua được chính mình, vượt qua những cái hạn chế mình có từ lúc trước để trở thành một phiên bản tốt hơn của em ngày hôm nay”.

Master Khắc Hưng nhận xét: “Anh thật sự rất thích concept này. Nó rất là quyến rũ, bí ẩn.” Anh dành lời khen cho phần mở đầu cũng như cho rằng cô đã có sự tiến bộ rõ rệt hơn 2 vòng trước.

Master Hà Lê, Kiều Loan và bạn cùng chơi.

Trong khi đó, các vị giám khảo lại đưa ra những nhận xét trái chiều với các vị master. Giám khảo Vân An cho rằng phần thi của Kiều Loan rất đẹp nhưng vẫn an toàn. Giám khảo Diệu Minh nhận xét phần thi của nàng Á hậu còn thiếu điểm nhấn. Sau khi lắng nghe những góp ý từ giám khảo và master, Kiều Loan chia sẻ: “Em nhận được sự kỳ vọng từ mọi người khiến em lại càng cảm thấy vui hơn. Anh chị đều là những người có kinh nghiệm, hơn nữa lại cho em được thấy những góc nhìn khách quan nhất. Để em biết được rằng mình mạnh và thiếu sót ở điểm nào”.

Kết quả sau vòng đấu đầu tiên, Kiều Loan và Jsol đã nhận về số điểm lần lượt là 61 - 65. Như vậy, nàng hậu xứ Quảng đã mất đi 30% tiền cọc ở phần thi này và hạ số tiền từ 75 triệu xuống còn 52,5 triệu đồng. Mặc dù vậy, Kiều Loan vẫn còn cơ hội ở vòng thách đấu tiếp theo.

