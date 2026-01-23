6.000 diễn viên quần chúng, màn hình LED 3.000m2 sẽ tạo nên kỷ lục chưa từng có trong "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng"

Nhiều điểm nhấn nổi bật trong chương trình nghệ thuật mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng

Tối qua (21/1), tại SVĐ Mỹ Đình diễn ra buổi tổng duyệt một số tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, sẽ diễn ra ngay sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc. Hàng nghìn người đã đổ về Mỹ Đình để được ngắm màn bắn pháo hoa của buổi tổng duyệt.

Hình ảnh tổng duyệt chương trình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Ảnh: Mai Ly

Được biết, Ban tổ chức đã tiến hành thử nghiệm 300 quả pháo hoa tầm cao cùng toàn bộ hệ thống hỏa thuật kéo dài khoảng 5 phút tại buổi tổng duyệt. Kịch bản bắn pháo hoa của buổi tổng duyệt chỉ tương đương 5% so với quy mô màn trình diễn chính thức sẽ diễn ra vào ngày bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng sẽ diễn ra vào 20h ngày 23/1 tại SVĐ Mỹ Đình với khoảng 20.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên các kênh truyền hình địa phương và các nền tảng số.

Phía Ban tổ chức cho biết, kết cấu chặt chẽ với nội dung xuyên suốt “Tầm nhìn mới – Kỳ tích mới – Kỷ nguyên mới”, toàn bộ chương trình gồm phần mở đầu, phần lễ và phần nghệ thuật quy mô và giàu cảm xúc.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình diễn hiện đại và những màn đồng diễn hoành tráng, chương trình dẫn dắt khán giả qua III chương nội dung, tái hiện hành trình lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khát vọng giải phóng, công cuộc đổi mới đến tầm nhìn vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Màn bắn pháo hoa 5 phút trong buổi tổng duyệt. Ảnh: THQP

Trong đó, chương I Tráng ca dưới cờ Đảng là bản trường ca lịch sử, khắc họa con đường dân tộc Việt Nam đi tới độc lập - tự do - hạnh phúc và thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng sáng suốt của Đảng. Qua các ca khúc kinh điển như: Dấu chân phía trước, Mười chín Tháng Tám, Người là Hồ Chí Minh, Tiến về Hà Nội, Đất nước trọn niềm vui…, chương trình tái hiện những dấu mốc lớn từ khi Đảng ra đời, Cách mạng Tháng Tám thành công, hai cuộc kháng chiến trường kỳ cho đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Chương II Với Đảng, trọn niềm tin yêu thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986: “Đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và Nhà nước, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế”. Tầm nhìn ấy được nhìn nhận, đúc rút từ các Đại hội IV, V; được bồi đắp, phát triển, đẩy mạnh qua các Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV; giúp đất nước đạt tới kỳ tích phát triển ngoạn mục hôm nay.

Đặc biệt, thời gian qua, những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng được Đảng khởi xướng đã tiếp tục tạo ra bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bầu trời Mỹ Đình (Hà Nội) sáng rực trong màn bắn pháo hoa tầm cao buổi tổng duyệt. Ảnh: THQP

Trong chương này, khán giả sẽ được cảm nhận không khí lao động hăng say xây dựng đất nước của mọi tầng lớp nhân dân. Đó chính là biểu hiện sinh động nhất cho Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, được nhân dân đón nhận, hưởng ứng. Cũng trong chương này người xem sẽ được thấy Hà Nội xuất hiện ở vị trí trung tâm, là niềm tin và hy vọng của nhân dân cả nước.

Những tiết mục nghệ thuật như: Hát về cây lúa hôm nay, Tự nguyện, Giai điệu Tổ quốc, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Đảng đã cho ta một mùa xuân… mang đến cảm xúc lắng đọng, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với con đường Đổi mới đã và đang đem lại diện mạo mới cho đất nước.

Chương III Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là điểm nhấn của chương trình, thể hiện tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ 3D mapping, sân khấu đa lớp và các màn đồng diễn quy mô lớn, nổi bật với những tác phẩm như: Vươn cao Việt Nam, Việt Nam tinh hoa, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai… khắc họa khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết và niềm tin vào tương lai rực rỡ của đất nước.

Một góc nhìn xa về màn bắn pháo hoa ở SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: THQP

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trung tâm sân khấu chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng sẽ xuất hiện một màn hình LED lớn nhất từ trước tới nay với hơn 3.000m2 và hệ thống LED di động nhiều lớp, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn nghệ thuật được đầu tư công phu và hoành tráng, kết hợp trình diễn 3D Mapping trên mặt sân (Floor projection) cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng lập trình theo thời gian thực.

Chương trình sẽ quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Tùng Dương, Đông Hùng, Bùi Lan Hương, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến…, cùng các nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Bùi Công Nam, nhóm DTAP… cùng hơn 6.000 diễn viên quần chúng từ khối vũ trang và sinh viên, tạo nên các màn đồng diễn mass performance hoành tráng.

Đặc biệt, chương trình sẽ khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút do đội vô địch DIFF 2025 thực hiện. Trên nền nhạc những ca khúc như Hello Việt Nam, Những trái tim Việt Nam..., bầu trời Mỹ Đình sẽ rực sáng, biểu trưng cho sức mạnh tổng hợp và khát vọng vươn mình của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng được Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, có sự phối hợp đồng chủ trì của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình là hoạt động văn hóa - chính trị đỉnh cao, diễn ra ngay sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội; tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn của Đại hội XIV – sự kiện chính trị trọng đại mở ra giai đoạn phát triển mới; tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đồng thời, chương trình cũng hướng đến chào mừng 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026); khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới của thời đại; tạo khí thế thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống; khẳng định thành tựu 40 năm Đổi mới (1986 – 2026); lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối Đổi mới của Đảng; tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô – trái tim cả nước; bồi đắp giá trị văn hóa, hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.