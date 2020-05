5 đả nữ nóng bỏng: Ai là người gây thương nhớ nhất, giàu nhất?

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 06:08 AM (GMT+7)

Làm khuynh đảo màn ảnh rộng trong phim bom tấn, nhưng mỗi người có 1 nét riêng.

Vô số các nữ diễn viên nổi lên và được công chúng đón nhận nồng nhiệt nhờ vào vai các “đả nữ”, khuynh đảo màn ảnh rộng trong các bộ phim bom tấn, các siêu phẩm hành động. Năm 2019 này cũng không ngoại lệ. Hãy cùng điểm qua những cái tên ấn tượng làm mưa làm gió trong năm nay!

1. Scarlett Johansson: Đả nữ nóng bỏng nhất, gây thương nhớ nhất, giàu nhất

Với gương mặt sắc sảo, thân hình nóng bỏng, Scarlett Johansson vẫn luôn là cái tên nổi bật giữa một rừng những cô đào nổi tiếng, gợi cảm của Hollywood. Vai diễn Góa phụ đen (Black Widow) trong vũ trụ điện ảnh Marvel mang lại cho Scarlett Johansson tất cả mọi thứ từ tiền bạc cho đến địa vị ngày một cao ở Hollywood, đồng thời vươn lên vị trí đả nữ số 1 trong làng giải trí.

Với thành công của Avengers: Endgame/Avengers: Hồi Kết tháng 4 vừa qua, Scarlett Johansson đã bỏ túi 56 triệu USD, đứng đầu danh sách 10 nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Chưa kể, nữ diễn viên 35 tuổi còn được trả 15 triệu USD cho bộ phim sắp tới của vũ trụ điện ảnh Marvel làm riêng về nhân vật Black Widow. Theo Forbes, tổng thu nhập của Scarlett Johansson tính từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019 là 56 triệu USD (1.300 tỷ đồng).

2. Brie Larson: Đả nữ vạ miệng nhất

Hiếm có bóng hồng nào của vũ trụ điện ảnh Marvel lại “gây hiểu lầm” nhiều như Brie Larson. Công bằng mà nói, Brie Larson khá thiếu may mắn khi bị các fan cho vào tầm ngắm, liên tục bắt bẻ, “vạch lá tìm sâu” trong từng phát ngôn, hình ảnh của mình.

Brie từng chia sẻ rằng có quá nhiều phóng viên, nhà phê bình phim là những người đàn ông da trắng. Chính vì vậy, cô đã quyết định chọn một số phóng viên nữ da màu cho buổi phỏng vấn của mình. Ngay lập tức, Đại úy Marvel đã bị cộp mác “căm ghét những người đàn ông da trắng”.

Không những thế, hình ảnh đăng trên Instagram cá nhân chia buồn và tưởng niệm sự ra đi của Stan Lee - nhà sáng lập của Marvel Comics, bị nhiều người chỉ trích vì vô cùng lố lăng. Cô ngồi vắt vẻo trên ghế, cầm ly cocktail đầy thư giãn như thể đang quảng cáo cho giày túi.

3. Michelle Pfeiffer: Đả nữ có màn tái xuất được mong chờ nhất

Không phải Angelina Jolie, Miêu Nữ (Catwoman) xuất sắc nhất màn ảnh rộng - Michelle Pfeiffer mới là nhân vật bao người ngóng chờ ngay sau khi trailer phim được tung ra.

Dừng chân tại vị trí thứ 6 tại cuộc thi hoa hậu Bang California, Hoa Kỳ năm 1978, Michelle Pfeiffer dấn thân vào ngành giải trí và nhanh chóng tạo dấu ấn bởi vẻ đẹp nóng bóng, bí ẩn và giọng hát của mình. Cho đến khi tham gia bộ phim Batman Returns (Người dơi trở lại) của đạo diễn Tim Burton năm 1992, Michelle ngay lập tức trở thành đả nữ nóng bỏng nhất những năm 90, và hiện vẫn giữ danh hiệu Miêu Nữ ấn tượng nhất màn ảnh.

Dù tham gia khá nhiều các dự án nhưng từ năm 2011 cho đến giờ, dự án đáng chú ý nhất của người đẹp 60 tuổi chỉ có Ant-Man and The Wasp (Người Kiến và Chiến binh Ong) (2018). Chính vì vậy, người hâm mộ rất ngóng chờ sự trở lại của Michelle cùng Angelina Jolie trong bộ phim sắp tới này.

4. Millie Bobby Brown: Đả nữ tiềm năng nhất

Nữ diễn viên sinh năm 2004, Millie bắt đầu nghiệp diễn từ năm 10 tuổi với những vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình như Once Upon a Time in Wonderland, NCIS, Grey’s Anatomy... Nhưng chỉ đến khi tham gia siêu phẩm truyền hình Stranger things của Netflix từ năm 2016 đến giờ, cô bé mới thực sự tỏa sáng, mang về cho mình 2 đề cử Emmy, cùng mức thù lao siêu khủng. Tạp chí TIME còn xếp Brown vào danh sách 100 nhân vật gây ảnh hưởng nhất thế giới.

Năm 2019 vừa qua, Millie Bobby Brown gây ấn tượng với vai Madison, con gái của hai tiến sĩ nhà Russell. Sánh vai cùng chủ nhân tượng vàng Oscar Vera Farmiga, Millie không những không bị lu mờ, mà còn tỏa sáng với lối diễn xuất tự nhiên, dấn thân vào các cảnh quay đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Nhân vật Madison cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối con người với các loài quái vật khổng lồ.

Với vẻ đẹp ngày càng mặn mà, cuốn hút, diễn xuất được đánh giá cao, sẵn sàng dấn thân vào các cảnh quay khó, các thể loại phim đa dạng, không biết chừng Millie Bobby Brown sẽ trở thành cái tên khuấy đảo màn ảnh trong vai trò đả nữ trong các siêu phẩm hành động tương lai không xa.

5. Sasha Luss: Đả nữ thăng hạng nhanh nhất

Sinh năm 1992, mang quốc tịch Nga, Sasha Luss là người mẫu nổi tiếng, hợp tác với các thương hiệu thời trang hàng đầu như Chanel, Dior, Valentino, Lanvin, Dior Beauty, Balmain, Oscar de la Renta, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld… Năm 2017, Sasha bén duyên với điện ảnh qua vai diễn công chúa Lihö-Minaa trong bộ phim điện ảnh Valerian and the city of a thousand planets.

Trên phim trường, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ với đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng người Pháp Luc Besson, Sasha đã chinh phục Besson bởi thái độ làm việc cùng khả năng của mình và ngay lập tức được ông nhắm cho vai chính sát thủ Anna trong bộ phim cùng tên mà mình đang thực hiện. Ông thậm chí còn chia sẻ, từ lần đầu tiên casting trong Valerian and the city of a thousand planets, ông đã biết Sasha Luss chính là nữ sát thủ Anna mà mình vẫn đang đốt đuốc đi tìm.

Ngay trong trailer đầu tiên do nhà sản xuất tung ra, nữ chính đã trở thành đề tài bình luận trên diễn đàn phim ảnh nổi tiếng. Truyền thông thậm chí còn gọi nhân vật Anna do Sasha Luss đảm nhận là John Wick phiên bản nữ.

