3 Tân binh Toàn năng bị tố "vô ơn" với mentor SOOBIN, Tóc Tiên lên tiếng bảo vệ

Trong hai ngày 15 và 16/11, lễ hội âm nhạc kết hợp té nước Waterbomb lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ đình đám của K-Pop và V-Pop. Xuất hiện tại sự kiện, hai Nhà sản xuất Toàn năng của Tân Binh Toàn Năng - SOOBIN và Tóc Tiên - đã mang đến những màn trình diễn bùng cháy. Một số thực tập sinh của chương trình như Đức Duy, minhtin (Minh Tân), Wonbi (Minh Quân) và Thế Vĩ cũng có mặt để ủng hộ các mentor và hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt của lễ hội.

Tuy nhiên, sau sự kiện, một bài đăng trên mạng xã hội đã gây nhiều tranh cãi khi cho rằng các tân binh này có thái độ thiếu tôn trọng SOOBIN. Bài viết cho rằng các tân binh đã rời đi trước phần biểu diễn của anh, trong khi đã theo dõi trọn vẹn tiết mục của Tóc Tiên. Người đăng thậm chí ám chỉ hành động này thể hiện sự "vô ơn", đặc biệt khi SOOBIN đã trao cho các tân binh nhiều cơ hội quý giá, từ việc hướng dẫn trực tiếp đến mời biểu diễn trong các sân khấu lớn, bao gồm cả concert ALL-ROUNDER sắp tới.

Bài đăng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, khán giả của Tân Binh Toàn Năng và các KINGDOM (fandom của SOOBIN) cũng lên tiếng bênh vực, khẳng định không nên đánh giá thái độ của các tân binh một cách chủ quan. Nhiều người cho rằng SOOBIN hiểu rõ học trò mình hơn ai hết và anh luôn nhìn vào cả quá trình. Một số bình luận còn cho rằng bài đăng gây tranh cãi có thể do anti fan giả danh KINGDOM nhằm "kick war" giữa các fandom - một hành vi vốn không hiếm gặp trong môi trường mạng.

Song song đó, nhiều ý kiến kêu gọi mọi người không nên đẩy mọi chuyện đi quá xa. Thay vì tập trung vào tranh cãi, khán giả nên dành sự ủng hộ cho quá trình tập luyện của các thực tập sinh trước thềm chung kết. Sự nghiêm túc, nỗ lực và tinh thần cầu tiến của các tân binh trong suốt hành trình mới là điều đáng được ghi nhận.

11 tân binh đang ở trong giai đoạn nước rút của "cuộc đua debut". Ảnh: BTC.

Trong lúc tranh cãi vẫn diễn ra căng thẳng, Tóc Tiên đã chính thức lên tiếng làm rõ. Nữ ca sĩ cho biết chính cô là người rủ các tân binh đến xem tiết mục có phần X-part do "học trò" Thế Vĩ của cô chắp bút. Sau đó, cô mời các tân binh đi ăn tối. Đáng chú ý, thời gian biểu diễn của Tóc Tiên và SOOBIN cách nhau hơn bốn tiếng. Vì vậy, như khán giả phân tích, các tân binh khó lòng ở lại thêm bốn tiếng trong khi đã có lời mời từ mentor Tóc Tiên.

Giọng ca Đậm Đà cũng nhấn mạnh rằng các tân binh luôn lễ phép, chăm chỉ và làm việc nghiêm túc trong suốt quá trình ghi hình. Cô mong khán giả nhìn nhận sự việc khách quan hơn và tiếp tục ủng hộ hành trình của các thực tập sinh.

Hiện tại, bài đăng tranh cãi vẫn thu hút nhiều lượt xem và bình luận, dù các tân binh không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Phần đông ý kiến cho rằng vấn đề đang bị thổi phồng quá mức và kêu gọi cộng đồng mạng tập trung vào những điều tích cực.