22.000 người đổ về Đông Anh nghe Noo Phước Thịnh, Hương Tràm hát tới khuya

Tiếp nối thành công của V Fest - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục mang đến V Fest - Vietnam Today vào tối 20/9. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today - điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nghệ sĩ mở màn cho đêm diễn của V Fest - Vietnam Today là ca - nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Vũ Cát Tường đã mang đến những bản hit, những ca khúc đặc biệt được yêu thích như Vết mưa, Từng là, Chỉ cần có nhau...

Vũ Cát Tường xuất hiện trong set diễn của mình với trang phục màu trắng thanh lịch.

Vũ Cát Tường mang đến tiết mục Ngàn ước mơ Việt Nam, thổi bùng niềm tự hào dân tộc của hàng vạn khán giả tại Đông Anh bằng giọng hát giàu cảm xúc và dàn dựng sáng tạo.

V Fest - Vietnam Today thu hút 22.000 khán giả với dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như Vũ Cát Tường, Noo Phước Thịnh, Vũ., Hương Tràm... Sân khấu được thiết kế theo ý tưởng “thành phố trẻ trung, năng động” nhằm thể hiện chủ đề của chương trình.

Khán giả thích thú theo dõi các màn trình diễn của nghệ sĩ.

Sau set diễn của Vũ Cát Tường là Vinh Khuất. Nam nghệ sĩ xuất hiện với nhạc cụ dân tộc và trình diễn 3 tiết mục: Quá lâu, Như bài tình ca, Việt Nam. Trên sân khấu V Fest tối 20/9, anh tiết lộ bản thân đã bay 16 tiếng từ Hannover (Đức) về Hà Nội để có mặt ở sân khấu V Fest vào đúng mùa thu - mùa đẹp nhất ở Hà Nội. "Tôi là người Việt Nam sống và làm việc tại Đức nên sự pha trộn giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc hiện đại là điều tất nhiên luôn hiện hữu trong máu của tôi. Trong tương lai, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi màu sắc âm nhạc này", Vinh Khuất chia sẻ.

Nối tiếp phần trình diễn của Vinh Khuất là Han Sara - nữ nghệ sĩ Hàn Quốc có tình yêu lớn với Việt Nam. "Đến bây giờ, tôi đã có thể cười tươi tự hào nói với mọi người rằng, tôi là Han Sara, đến từ Hàn Quốc và là một nghệ sĩ Việt Nam. Tôi quyết định ở lại Việt Nam vì tôi yêu mảnh đất này, Tôi yêu những người dân, yêu món ăn, yêu những đồng nghiệp, những người đồng đội...", Han Sara chia sẻ. Nữ ca sĩ mang đến những tiết mục: Có khi nào, Xinh...

Hoàng tử Indie Vũ. chiêu đãi khán giả những bản hit gắn với tên tuổi của anh như: Những lời hứa bỏ quên, Anh nhớ ra, Lạ lùng.

Nam nghệ sĩ khiến 22.000 khán giả say mê với chất giọng trầm ấm, vẻ ngoài lịch lãm.

Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn khiến hàng vạn khán giả bất ngờ khi mặc quân phục, song ca Còn gì đẹp hơn với Nguyễn Hùng. Bất ngờ hơn nữa, trong phần trình diễn trước đó, Vũ. vẫn đeo kính, để râu, nhưng ngay sau đó, anh đã "biến hình" khi bỏ kính và cạo râu trong bộ quân phục đẹp nhất và đúng điều lệnh.

Tại sân khấu V Fest - Vietnam Today, Vũ cũng xúc động chia sẻ đây là lần đầu sau 10 năm anh mới mặc lại quân phục. Trước khi trở thành một nghệ sĩ, Vũ. là giảng viên của Trường Sĩ quan Đặc công. Trước đó, anh là sinh viên Học viện Khoa học Quân sự.

Thiếu úy Hoàng Thái Vũ và Nguyễn Hùng đã mang đến cho hàng vạn niềm vui bất ngờ. Sự kết hợp của Nguyễn Hùng và Vũ. cùng ca khúc Còn gì đẹp hơn là một món quà âm nhạc đầy cảm xúc mà V Fest mong muốn gửi tặng khán giả.

Nguyễn Hùng và Maydays mang đến sân khấu V Fest - Vietnam Today những ca khúc khán giả thuộc nằm lòng như Phép màu, Còn gì đẹp hơn. Ngoài ra, nhóm nhạc còn giới thiệu đến khán giả ca khúc Năm ngón bàn tay và Hẹn gặp lần sau.

Bên cạnh những bản hit Ngại ngùng, Ngốc (Remix), Cho em gần anh thêm chút nữa, Từ đó, Có chàng trai viết lên cây, Sau lời từ khước, Hương Tràm và Phan Mạnh Quỳnh còn có màn kết hợp đặc biệt dành tặng khán giả. Cả hai cùng hòa giọng trong bản mashup Xuân thì, Em gái mưa.

Bùi Công Nam mang đến chương trình những bản hit đầy sôi động như Chúa tể, Tiến hay lùi, Nhớ mãi chuyến đi này... Nam nghệ sĩ gây ấn tượng với nguồn năng lượng luôn duy trì qua từng tiết mục.

Nối tiếp thành công từ đêm diễn V Concert - Rạng rỡ Việt Nam ngày 9/8, Rhyder tiếp tục chiêu đãi hàng vạn khán giả với set diễn ấn tượng. Trong lần trở lại này, nam nghệ sĩ trẻ giới thiệu đến khán giả ca khúc mới nhất của mình Sau cơn suy cùng với các bản hit: Để anh một mình, Từ chối hiểu gắn với tên tuổi của mình.

Noo Phước Thịnh là nghệ sĩ cuối cùng biểu diễn trong V Fest - Vietnam Today. Với giọng hát ngọt ngào, trầm ấm cùng ca khúc Việt Nam tươi đẹp Noo Phước Thịnh đã thành công khép lại chương trình. Trước đó, nam nghệ sĩ đã trình diễn: mashup Đổi thay - Lặng thầm - Đùa anh đau đấy, Thương em là điều anh không thể ngờ (Remix)...

Song song với hoạt động nghệ thuật, V Fest - Vietnam Today tiếp tục đồng hành cùng dự án thiện nguyện Thư viện niềm vui - dự án tạo không gian tiếp cận tri thức cho hàng chục nghìn học sinh nghèo trên cả nước. Trước đó, dự án đã nhận được hơn 4 tỷ đồng đóng góp cùng hơn 20.000 cuốn sách, thông qua hai chương trình V Fest - Thanh xuân rực rỡ và V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.