Giá vàng hôm nay 28/11: Tin tốt đồn dập, vàng lại giảm

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 09:03 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.457 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất.

Giá vàng Sự kiện:

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng đã chịu áp lực lớn khi Mỹ liên tiếp công bố các thông tin tích cực bao gồm số liệu về tăng trưởng GDP, đơn hàng lâu bền và số người thất nghiệp giảm.

Báo cáo công bố hôm qua cho thấy GDP quý III của Mỹ đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Mức này cao hơn ước tính ban đầu là 1,9%. Số lượng đơn đặt hàng dài hạn cũng tăng 0,6% so với dự kiến ​​trong tháng 10. Trong khi đó, số lượng thất nghiệp tính theo tuần kết thúc vào thứ 7 vừa qua giảm xuống chỉ còn 213 ngàn người, thấp hơn so với dự báo 223 ngàn người của các nhà kinh tế.

Cũng trong hôm qua (27/11), chứng khoán phố Wall đã lập kỉ lục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong giai đoạn cuối cùng để kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ông Trump cũng hy vọng 2 bên sẽ sớm ký một thoả thuận để ngưng lại 16 tháng đối đầu.

Tâm lý lạc quan bao trùm cả thị trường và nhà đầu tư rút khỏi kênh trú ẩn an toàn như vàng.

Ghi nhận vào thời điểm sáng sớm nay, theo giờ Việt Nam, chỉ số US Dollar Index (DXY), chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đứng ở mức 98,330 điểm, tăng 0,16% trong phiên.

Vàng lao dốc khi Mỹ liên tiếp công bố các thông tin lạc quan

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 41,14 – 41,39 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Vàng Doji sáng nay niêm yết giá vàng ở mức 41,20 – 41,35 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.158 đồng/USD, tăng 1 đồng so với cuối phiên hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.140-23.260 đồng/USD, chưa điều chỉnh trong nhiều ngày qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.130 -23.240 đồng/USD, không biến động so với phiên gần nhất.

