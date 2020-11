Giá vàng hôm nay 18/11: Cuộc đua vắc-xin ngừa Covid-19 kéo giá vàng đi xuống

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 08:42 AM (GMT+7)

Giá vàng tiếp tục giảm trong bối cảnh giới đầu tư tỏ ra lạc quan về cuộc chạy đua tìm kiếm vắc-xin ngừa Covid-19.

Thời điểm 8h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.878 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng đã giảm tới 1.3% vào ngày hôm qua 16/11 sau khi Moderna công bố vắc-xin của hãng này có hiệu quả tới 94.5% trong việc ngăn ngừa Covid-19 trong một thử nghiệm giai đoạn cuối, trở thành công ty dược phẩm thứ 2 của Mỹ sau Pfizer công bố kết quả vượt mong đợi.

Tới rạng sáng nay, giá của kim loại quý tiếp đà giảm, trong bối cảnh giới đầu tư tỏ ra khá thận trọng và nhạy cảm với các thông tin liên quan đến dịch bệnh và vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, nhìn chung xu hướng của giá vàng vẫn chưa rõ ràng khi liên tục giằng co, tăng giảm thất thường trong biên độ thấp.

Edward Moya, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định: “Xu hướng trong dài hạn vẫn hỗ trợ vàng leo dốc, nhưng chúng ta đang thấy một số nhà đầu tư từ bỏ đặt cược vàng tăng giá. Thông tin về vắc-xin đáp ứng tốt đối với nhiều người đã khiến việc nắm giữ vàng trong dài hạn trở nên kém hấp dẫn hơn”.

Tuy vậy, giá vàng vẫn neo ở mức khá cao do được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng USD. Đồng bạc xanh giảm 0,3% so với các đồng tiền chủ chốt khác, ngay sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 10 đáng thất vọng. Theo đó, chỉ tiêu tháng 10 chỉ tăng 0,3%, trong khi tháng 9 ghi nhận mức tăng sau điều chỉnh là 1,6%, tốc độ tăng này thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Tại thị trường trong nước, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 55,8-56,32 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên tuần trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 55,7-56,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,7-56,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

