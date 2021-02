Giá vàng hôm nay 17/2: Sát ngày Vía Thần tài, giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 08:51 AM (GMT+7)

Tuy vậy, giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao, bất chấp vàng thế giới "thất thủ" đêm qua.

Thời điểm 8h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.790 USD/ounce, giảm tới 33 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá của kim loại quý đã bị giảm mạnh vào đêm hôm qua, xuyên thủng ngưỡng cản quan trọng 1.800 USD và dao động quanh mức 1.786-1.795 USD vào sáng nay.

Giá vàng tụt giảm sâu trong bối cảnh đồng USD tăng giá, giới đầu tư bán nhiều hơn mua. Đặc biệt, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã kích thích dòng tiền chảy mạnh vào trái phiếu.

Ngoài ra, giới đầu tư đã bán tháo vàng ngay khi những con số kinh tế tích cực của Mỹ được đưa ra. Phiên giao dịch ngày 16/2 theo giờ Mỹ, Ngân hàng trung ương Mỹ khu vực New York cho biết, chỉ số kinh doanh chung trong cuộc khảo sát đã tăng lên 12,1 điểm trong tháng Hai, tăng đáng kể so với con số 3,5 điểm của tháng Giêng. Dữ liệu này tốt hơn nhiều so với dự kiến là 6,2 điểm.

Bên cạnh đó, giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục phiên hôm qua và gần chạm ngưỡng 50.000 USD trước khi điều chỉnh và các chỉ số chứng khoán Mỹ đã mở phiên ở mức cao kỷ lục nhờ sự lạc quan xung quanh gói viện trợ kinh tế trị giá 1.9 ngàn tỷ USD của Mỹ cũng tạo áp lực lớn lên giá vàng.

Tâm lý thị trường đang chịu tác động dẫn tới bán tháo là diễn biến đã được dự báo từ trước. Ngay cả việc giá vàng phá vỡ ngưỡng 1.800USD và sẽ còn chịu áp lực từ nguồn cung cũng được giới phân tích đưa ra từ những phiên trước.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, về ngắn hạn, giá vàng giảm mạnh sẽ là cơ hội mua vào ở vùng giá thấp bởi xét về dài hạn, giá vàng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi tình hình lạm phát đang gia tăng.

Giá vàng giảm sâu

Tại thị trường trong nước, mặc dù giá vàng có được điều chỉnh giảm vào sáng nay nhưng vẫn neo ở mức khá cao so với thế giới khi ngày Vía Thần tài đang tới gần. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 6,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,45-57 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 350.000 đồng/lượng chiều bán ra so với kết phiên gần nhất.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,35-57 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và 350.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,45-57,15 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-17-2-sat-ngay-via-than-tai-gia-vang-bat-ngo-giam-manh-5020211728522967.htm