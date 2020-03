Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng vọt tăng mạnh mẽ khi COVID-19 thành đại dịch toàn cầu

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 09:16 AM (GMT+7)

Sáng nay giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh trở lại trong bối cảnh các nước cắt giảm lãi suất và WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 18:31 12/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc12/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Trung Quốc Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Đêm ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam) giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.662 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 46,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,4 triệu đồng so với vàng trong nước.

Lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch tại 1.672,20 USD sau khi tăng tới 9,00 USD (0,55%).

Giá vàng trong nước ngược chiều với giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh các nước chạy đua cắt giảm lãi suất, bơm tiền vào nền kinh tế và tiền tệ mất giá. Ngoại trừ đồng Yen Nhật tăng giá, còn lại các đồng tiền khác đều giảm.

Chiều 11/3, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã lần đầu tiên kể từ năm 2016 đưa ra một quyết định cắt giảm lãi suất khẩn cấp và đưa ra một gói các biện pháp khác để chống lại sự suy thoái kinh tế do dịch Covid-19 gây ra điều khiển.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ thông báo sẽ thảo luận với Quốc hội Mỹ về kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế dưới tác động của Covid-19, như giảm thuế thu nhập và hỗ trợ người nhận lương theo giờ. Tuy nhiên các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng dự kiến sẽ công bố các biện pháp kích thích mới vào hôm nay.

Trên thị trường các kim loại quí khác, giá palladium đã giảm 4,4% xuống còn 2.312,62 USD/ounce.

Giá bạch kim giảm 0,2% xuống còn 866,87 USD, trong khi giá bạc giảm 0,4% xuống 16,79 USD/ounce, theo Reuters.

Dự đoán về xu hướng của giá vàng thế giới, bà Nicky Shiels, chiến lược gia Ngân hàng Scotiabank (Canada) nhận định giá vàng vẫn sẽ tăng nhưng dự báo mức tăng đỉnh lên đến 1.750 USD và mức bình quân cả năm 2020 sẽ là 1.650 USD/ounce.

Còn ở thị trường trong nước, giá vàng điều chỉnh ngược chiều với giá vàng thế giới.

Sáng nay (12/3), các doanh nghiệp vàng bạc trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm giá, tuy nhiên giá vàng trong nước vẫn đang neo ở mức cao.

Cụ thể, lúc 8h30 sáng nay, giá vàng SJC tại TP.HCM của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở ngưỡng 46,65-47,27 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và 170.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch chiều qua.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 46,65-47,27 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), giảm mỗi chiều 200.000 đồng so với phiên giao dịch sáng ngày 11/3.

Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 46,65-47,05 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên chiều qua, DOJI điều chỉnh giảm 300.000 đồng chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua. Biên độ chênh lệch mua vào-bán ra khoảng 350.000 đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 46,50-47,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 46,90-47,40 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra).

Khuya ngày 11/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch.

“Sự bùng phát của Covid-19 đã trở thành đại dịch”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng giám đốc WHO tuyên bố.

“Việc mô tả Covid-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do Covid-19 gây ra. Điều này cũng không thay đổi những gì WHO đang làm và những gì mà các quốc gia khác nên làm”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thêm.

Hiện cả thế giới đã có 118.000 ca nhiễm, 4.291 người tử vong, lan ra 114 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Trung Quốc đại lục ghi nhận gần 81.000 ca nhiễm, hơn 3.100 ca tử vong và gần 62.000 người bình phục.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 38 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi.

22 ca mới phát hiện từ ngày 6/3 đến 11/3 được xác định ở Hà Nội (4 ca), Quảng Ninh (4 ca), Lào Cai (2 ca), Đà Nẵng (2 ca), Quảng Nam (2 ca), TP HCM (1 ca), Huế (1 ca), Ninh Bình (1 ca), Bình Thuận (04 ca).

Trong số 22 ca đang phải điều trị trên, có 13 ca nhiễm cùng đi trên chuyến bay VN0054, trong đó có 11 ca là người nước ngoài. Đồng thời đã phát hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng ở một số tỉnh thành. Hiện cơ quan chức năng các địa phương đang tiến hành xác định, cách ly những người tiếp xúc gần với ca dương tính để thực hiện biện pháp cách ly phù hợp.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/gia-vang-hom-nay-12-3-vang-vot-tang-manh-me-sau-dong-thai-moi...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/gia-vang-hom-nay-12-3-vang-vot-tang-manh-me-sau-dong-thai-moi-cua-who-ve-covid-19-1067341.html