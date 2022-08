Giá vàng hôm nay 10/8: Vàng SJC giảm ngược chiều vàng thế giới

Thời điểm 8h40 sáng nay 10/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.791 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Đêm qua, đã có lúc giá vàng vọt tăng chạm mức 1.800 USD, tuy nhiên đã quay đầu giảm ngay sau đó và chưa thể xuyên thủng ngưỡng kháng cự quan trọng này.

Giá vàng tiếp tục giữ xu hướng tăng vừa phải do đồng USD giảm. Tuy nhiên, đà tăng không thể bật lên khi giới đầu tư vẫn còn nhiều e ngại cho tới khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố. Vì vậy, một kết quả lạm phát cao khác rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới vàng.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố trong ngày hôm nay và ngày mai.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 sẽ được công bố ngày hôm nay (10/9), được cho là sẽ hạ nhiệt còn 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 9,1% trong báo cáo tháng 6. Báo cáo chỉ số giá sản xuất tháng 7 sẽ được công bố vào ngày mai (11/8), được dự báo tăng 0,2% so với tháng 6. Báo cáo tháng 6, mức tăng là 1,1% so với tháng 5.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị Trung Quốc - Đài Loan vẫn ở mức cao cũng đang tiếp sức cho thị trường kim loại. Sau khi Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan, Đài Loan cũng cho biết sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự của mình.

Phân tích biểu đồ kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 10 đạt mức cao nhất trong 4 tuần trong ngày hôm nay. Xu hướng giảm giá của vàng tương lai vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể nhẹ, trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một xu hướng tăng giá còn non trẻ đang diễn ra trên biểu đồ thanh hàng ngày, cho thấy xu hướng tăng giá nhiều hơn trong ngắn hạn.

Giá vàng tăng nhẹ so với sáng hôm qua

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,1-67,12 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,05-67,05 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,1-67,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-vang-hom-nay-10/8-vang-sjc-giam-nguoc-chieu-vang-the-gioi-c6a919...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-vang-hom-nay-10/8-vang-sjc-giam-nguoc-chieu-vang-the-gioi-c6a9199.html