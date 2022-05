Giá vàng hôm nay 1/5: Kết thúc một tháng giảm mạnh, vàng sắp tới ra sao?

Chốt phiên giao dịch tuần, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.896 USD/ounce, giảm mạnh tới 36 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. Tính theo tuần, giá vàng đã giảm 1,8%. Kết thúc tháng 4, giá vàng đã giảm tới 1,7% giá trị.

Nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA Edward Moya nói với Kitco News: "Tháng 4 là một tháng ‘khủng khiếp’ đối với vàng. Nhiều nhà giao dịch đã ngạc nhiên khi đồng USD mạnh lên. Sức mạnh của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi dòng tiền trú ẩn an toàn do lo ngại về suy thoái kinh tế trên toàn châu Âu, chiến lược “Không Covid” của Trung Quốc và kỳ vọng về mức lãi suất cao do lập trường ‘diều hâu’ của Fed".

Thị trường vàng đã có một tuần liên tiếp trồi sụt, giữa bối cảnh giới phân tích dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tháng Năm và tháng Sáu và rất có thể tăng mạnh hơn vào tháng Bảy, để kiềm chế lạm phát vốn ở mức cao nhất trong bốn thập kỷ qua.

Giới chuyên gia cho rằng, hướng đi của vàng trong tuần tới vẫn sẽ phụ thuộc vào quyết định của Fed. Theo nhà phân tích thị trường David Madden tại Equiti Capital, bất kỳ giọng điệu trung lập hoặc ôn hòa nào từ ngân hàng trung ương có thể khiến đồng USD yếu hơn và đẩy giá vàng lên cao hơn.

Sau cuộc họp của Fed, vàng có thể bắt đầu được hưởng lợi từ một số dòng chảy trú ẩn an toàn, đặc biệt nếu sự bất ổn trên thị trường chứng khoán tiếp tục diễn ra.

Mức 1.875 USD/ounce vẫn là hỗ trợ tốt cho vàng trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA Edward Moya đang quan sát mốc 1.940 USD/ounce. "Nếu phá vỡ 1.875 USD theo chiều hướng giảm, vàng có thể giảm xuống 1.830 USD. Nhưng đây là mức mà nhiều nhà giao dịch kỹ thuật trở nên lạc quan”, ông nói.

Theo Commerzbank, vàng có thể lên trở lại ngưỡng 2.000 USD/ounce trong quý II. Tuy nhiên, mức giá bình quân của cả năm sẽ chỉ là 1.900 USD/ounce. Điều đó có nghĩa Commerzbank tin rằng, nhiều lúc vàng sẽ xuống rất thấp.

Khảo sát vàng tuần này của Kitco News cho thấy các nhà phân tích phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ lạc quan hơn về thị trường kim loại quý. Cụ thể, trong số các phân tích phố Wall tham gia khảo sát có 53% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Tương tự, có 49% số nhà đầu tư bán lẻ tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street lạc quan rằng giá vàng sẽ tăng.

Giá vàng giảm mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 4, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 0,73% so với tháng trước; tăng 12,28% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 4 tháng đầu năm 2022 tăng 5,65%.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 69,65-70,37 triệu đồng/lượng.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,55-70,25 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 69,45-70,15 triệu đồng/lượng.

