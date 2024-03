Dự báo giá vàng ngày 23/3: Tiếp tục đi xuống, chuyên gia vẫn dự báo lạc quan

Chốt phiên giao dịch ngày 22/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 78 - 80,02 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 77,7 - 79,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng nhẫn ở mức 67,9 - 69,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 2.178,21, giảm 3,49 USD vào lúc 20h58 ngày 22/3 theo giờ Việt Nam.

Theo đánh giá của chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali của TD Securities, lực mua mạnh sau cuộc họp chính sách dường như đã cạn kiệt và vàng đang điều chỉnh khi thị trường nhận thấy có ít rủi ro hơn liên quan đến việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Vàng thế giới lao dốc

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong tại New York, vàng có nhiều động lực để hồi phục trở lại mức cao nhất mọi thời đại khi rủi ro chính sách tiền tệ từ Fed không còn nữa. Cùng với đó là sự hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị.

Chuyên gia phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters đã lạc quan dự báo vàng giao ngay có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự ở mức 2.222 USD/ounce. Nếu ngưỡng này được phá vỡ, kim loại quý này có thể chinh phục các mức trong phạm vi 2.228 - 2.234 USD/ounce.

Giá vàng trong nước thường diễn biến theo giá thế giới, vì vậy, giá vàng có thể sẽ giảm trong phiên ngày 23/3.

