Dự báo giá vàng ngày 17/4: Vàng giới tiếp tục giảm, giá vàng tại Việt Nam ra sao sau thông tin đấu thầu vàng?

Chốt phiên giao dịch ngày 16/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 81,7 - 83,7 triệu đồng/lượng.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 81,7-83,8 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 74,7 - 76,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi xuống trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước vừa có loạt văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng; trong đó, đề nghị Bộ Công an phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để bảo đảm hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 2.373,31, giảm 8,59 USD vào lúc 20h44 ngày 16/4 theo giờ Việt Nam.

Theo John Weyer - Giám đốc Bộ phận Phòng hộ thương mại của Walsh Trading - căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel đang thúc đẩy các nhà kinh tế đổ xô vào thị trường vàng và đồng USD để bảo vệ tài sản của mình.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex, kỳ vọng vàng tiếp tục tăng giá vào thời gian tới. Chuyên gia này nhận định, nhu cầu vàng vẫn đang rất mạnh và không thấy bất kỳ dấu hiệu giảm nhu cầu nào đối với kim loại quý.

Vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

Mark Leibovit - chuyên gia của VR Metals/Resource Letter - dự báo, chu kỳ tăng giá hiện tại của vàng vẫn chưa kết thúc và kim loại quý này đang hướng tới mục tiêu 2.700 USD/ounce.

Giá vàng trong nước thường diễn biến theo giá thế giới, vì vậy, giá vàng có thể sẽ giảm trong phiên ngày 17/4.

