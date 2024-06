Dự báo giá vàng ngày 12/6: Ngân hàng nhà nước mạnh tay ổn định thị trường, giá vàng sẽ ra sao?

Chốt phiên giao dịch ngày 11/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 74,98-76,98 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với cuối tuần trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 74,98-76,98 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên trước đó.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 72,6 - 74,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Ngày 11/6, NHNN Việt Nam cho biết, đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường vàng.

Hiện nay trên thị trường đang lan truyền thông tin về việc NHNN thiếu vàng để bán; tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế

Trước thực trạng này, NHNN Việt Nam đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng; hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 2.315,82 USD/ounce, tăng 5,66 USD/ounce lúc 21h16 ngày 11/6 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu của Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho thấy, người dân Trung Quốc đã mua 308,9 tấn vàng trong quý 1, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Sức hút của vàng khiến doanh số kim cương lao dốc từ năm ngoái đến nay. Tháng trước, hashtag nội dung "kim cương sụp đổ khi vàng phát điên" thu hút gần 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

Gary Ng, nhà kinh tế cấp cao tại ngân hàng Natixis (Pháp), cho rằng người dân Trung Quốc đang tìm cách bảo toàn tài sản trong bối cảnh niềm tin suy yếu. "Vàng mang bản chất kép của tiêu dùng và đầu tư, đồng thời nó có tính thanh khoản tốt hơn khi bán lại và giá cả minh bạch hơn kim cương", ông nói.

Trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới còn phục hồi chậm sau đại dịch và thị trường bất động sản khủng hoảng, vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối với một số người dân."Nó đáng tin cậy. Mọi người nghĩ đó là khoản đầu tư tốt nhất. Họ đang do dự đầu tư vào chứng khoán và bất động sản trong khi vàng tiếp tục tăng", Wang giải thích.

Vàng thế giới tiếp tục tăng

Kim loại quý trên sàn quốc tế được nhận định khó tăng trở lại trong ngắn hạn trước thông tin Trung Quốc ngừng mua vàng dự trữ và những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô của Mỹ cho thấy lộ trình Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng.

Giá vàng Việt Nam thường diễn biến theo giá thế giới. Tuy nhiên, trước động thái mạnh tay của Ngân hàng Nhà nước, rất có thể giá vàng trong nước có thể sẽ tiếp tục không đổi trong phiên 12/6.

