Xăng dầu tăng lần thứ 4 liên tiếp, RON 95-III chạm ngưỡng 17.000 đồng/lít

Thứ Hai, ngày 11/01/2021 15:27 PM (GMT+7)

Giá xăng dầu chiều nay (11/1): E5 RON 92 tăng 430 đồng/lít, RON 95-III tăng 451 đồng/lít, dầu diesel tăng 271 đồng/lít...

Từ 15h chiều nay, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 15.948 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 16.930 đồng/lít

Chiều nay (11/1), liên Bộ Tài chính - Công thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 430 đồng/lít, RON 95-III tăng 451 đồng/lít, dầu diesel tăng 271 đồng/lít, dầu hỏa tăng 370 đồng/lít và giữ nguyên giá Dầu mazut 180CST 3.5S

Như vậy, từ 15h chiều nay, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 15.948 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 16.930 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.647 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 11.558 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.272 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công thương không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, ngoại trừ mặt hàng xăng RON 95 trích lập ở mức 100 đồng/lít.

Đồng thời, thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG đối với xăng E5 RON 92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 181 đồng/kg.

Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/1/2021 có xu hướng tăng từ 1,91-4,93%

Cụ thể, mức 55,852 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 2,49 USD/thùng, tương đương tăng 4,67% so với kỳ trước); 57,024 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 2,68 USD/thùng, tương đương tăng 4,93% so với kỳ trước); 56,376 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,06 USD/thùng, tương đương tăng 1,91% so với kỳ trước); 55,877 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 1,34 USD/thùng, tương đương tăng 2,07% so với kỳ trước); 312,468 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 6,71 USD/tấn, tương đương tăng 2,19% so với kỳ trước).

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/xang-dau-tang-lan-thu-4-lien-tiep-ron-95-iii-cham-nguong-17000-dongl...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/xang-dau-tang-lan-thu-4-lien-tiep-ron-95-iii-cham-nguong-17000-donglit-d492091.html