Giá dầu hôm nay 11/1: Quay đầu lao dốc

Thứ Hai, ngày 11/01/2021 08:57 AM (GMT+7)

Giá dầu bùng nổ vào đầu năm. Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm mới, giá dầu giảm 0,72% xuống 52,34 USD/thùng vào lúc 7h00 ngày 11/1, giá dầu thô Brent giao tháng 3 cũng giảm 0,53% xuống 55,96 USD/thùng.

Trên thực tế, theo IEA, 80% mức tiêu thụ nhiên liệu trong năm 2021 giảm so với năm 2019 là do tiêu thụ nhiên liệu máy bay suy giảm. Phân tích của S&P Global Platts cho thấy nhu cầu sẽ thấp hơn 2,4 triệu thùng/ngày so với mức năm 2019 là khoảng 5,3 triệu thùng.

Primary Vision Network (PVN) cũng đưa ra dự báo về triển vọng năm 2021 trong Báo cáo cuối năm 2020, bao gồm nguồn cung, tiêu thụ và nhu cầu của Khí hóa lỏng (LNG) tại Trung Quốc.

Báo cáo của PVN cho biết họ khá lạc quan về khả năng phục hồi nhu cầu và hoạt động E&P vào năm 2021.

Báo cáo cũng chỉ ra mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc dường như tạo thêm áp lực cho hoạt động kinh tế toàn cầu.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh việc dự trữ tại các kho chứa nổi đang tăng lên ở Biển Bắc và châu Âu trong khi giá dầu vận chuyển tăng.

Bên cạnh đó, OPEC+ cũng vẫn là mối quan tâm lớn vào năm 2021. Sản lượng của Libya đã tăng và theo một báo cáo gần đây của PVN, sản lượng của nước này có thể đạt tới 1,2 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thô quay đầu giảm

Tại thị trường Việt Nam, ngày 11/1, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

-Xăng E5RON92: không cao hơn 15.518 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 16.479 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.376 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 11.188 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.272 đồng/kg.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-dau-hom-nay-11-1-quay-dau-lao-doc-5020211118581944.htm