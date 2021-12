Ùn ứ tại cửa khẩu, mít Thái quay đầu bán rẻ như cho, chỉ từ 1.000 đồng/kg

Gần 12 giờ trưa, anh Tùng vẫn đứng bên đống mít Thái xếp la liệt ở phía hè trên đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để bán từng quả với giá 40.000-50.000 đồng.

Anh Tùng cho biết, toàn bộ số mít này đều là mít đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng do tắc biên, hàng không thể thông quan được, buộc phải quay đầu bán với giá rẻ như cho.

Mít Thái được quay đầu bán tại chỗ với giá rẻ.

“Chúng tôi có 3 điểm tại Hà Nội, một điểm ở Đào Tấn (Ba Đình), một điểm ở Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy) và điểm ở Kim Ngưu. Xe container từ Lạng Sơn về, không vào được Hà Nội nên chúng tôi phải thuê xe tải nhỏ chở về đây đứng bán. Quả nhỏ dưới 10kg thì 40.000 đồng/quả, quả to trên 10kg thì 50.000-60.000 đồng”, anh Tùng nói.

Theo anh Tùng, mỗi container có giá khoảng 300 triệu đồng tiền hàng, chở từ miền Nam lên Lạng Sơn mất cả trăm triệu đồng. Nằm chờ gần một tháng không thông quan được nên bắt buộc phải quay đầu vì để lâu hàng sẽ bị thối, hỏng.

Mít được bán theo quả, mỗi quả nặng từ 8-15kg có giá từ 40.000-50.000 đồng.

“Một số chủ hàng còn dỡ hàng ngay tại bãi xe cửa khẩu bán với giá 10.000-30.000 đồng/quả để thu hồi vốn. Với giá này, bán cả xe mít chưa lại được một nửa tiền công vận chuyển từ miền Nam ra đến Lạng Sơn, chưa kể tiền mít nhưng không bán thì biết làm sao”, anh Tùng cho hay,

Giá rẻ, mít lại ngon, ngọt, mỗi người đi qua đều mua ủng hộ 1-2 quả về ăn. Chỉ trong 2 ngày, nhóm anh Tùng đã tiêu thụ được hơn 23 tấn mít Thái.

Các điểm bán mít Thái xuất hiện dọc quốc lộ 1A và ở một số tỉnh lân cận Lạng Sơn.

Trong một vài ngày tới, nhóm anh Tùng sẽ tiến hành hỗ trợ tiêu thụ thêm mặt hàng dưa hấu và thanh long. Tuy nhiên, do dịch bệnh phức tạp nên một số điểm bán hàng phải tạm ngưng bán hàng tại chỗ và tính toán để có thể thuê địa điểm và tìm giải pháp bán mang về, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch vừa có thể hỗ trợ tiêu thụ nông sản quay đầu.

Thậm chí có chủ hàng còn bán với giá 10.000 đồng/quả nặng từ 10-20kg ngay tại bãi chờ cửa khẩu. (Ảnh chụp màn hình).

Cũng bán mít Thái với giá 70.000 đồng/quả nặng từ 8-15kg, anh Nguyễn Văn Điệp, trú tại Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, những ngày này, hàng đoàn xe chở trái cây quay đầu từ cửa khẩu về đổ ở Lạng Sơn và Bắc Giang bán với giá rẻ chưa từng có.

“Họ bán tại container với giá chỉ 30.000-40.000 đồng/quả mít, 5.000 đồng/kg dưa hấu xuất khẩu. Tôi thấy rẻ quá liền đánh xe ra lấy 1 tấn về bán trong 1 tiếng hết veo. Ngày hôm sau lấy gần 2 tấn, bán trong buổi sáng cũng hết. Tắc biên thì dân mình mới được ăn hàng ngon với giá rẻ như vậy nên mọi người mua đông lắm”, anh Điệp cho biết.

Chỉ trong 1 tiếng, anh Điệp bán hết hơn 1 tấn mít Thái quay đầu do ùn tắc tại cửa khẩu.

Không chỉ bày bán tại vỉa hè, mít Thái còn được rao bán khắp trên các chợ online, chợ chung cư với tên gọi “mít Thái xuất khẩu quay đầu” với giá từ 7.000-10.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu của PV, khoảng gần một tháng qua, hàng nghìn xe hàng hoá, nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn và Quảng Ninh do lưu lượng xe chở hàng lên biên giới tăng cao, trong khi phía Trung Quốc siết chặt kiểm dịch, xét nghiệm phòng chống Covid-19 trên bao bì, phương tiện vận tải dẫn đến tình trạng lái xe hàng hóa qua lại khu vực biên giới hạn chế, có những cửa khẩu chỉ đáp ứng 20- 25% so với lưu lượng thông quan hàng hóa so với bình thường…

Không thông quan được sau khi chờ gần 1 tháng ở cửa khẩu, các chủ hàng, chủ xe hạ mít xuống bán với giá rẻ như cho.

Hàng nghìn xe bị mắc kẹt không thể thông quan đã khiến lượng hàng hoá trên xe bị hư hỏng nặng, nhiều xe phải đổ bỏ. Vì vậy, hàng loạt chủ xe phải quay lại thành phố Lạng Sơn, đỗ dọc quốc lộ 1A để bán tống bán tháo trái cây với giá rẻ như cho.

Nguồn: http://danviet.vn/un-u-tai-cua-khau-mit-thai-quay-dau-ban-re-nhu-cho-chi-tu-1000-dong-kg-5020212...Nguồn: http://danviet.vn/un-u-tai-cua-khau-mit-thai-quay-dau-ban-re-nhu-cho-chi-tu-1000-dong-kg-502021231213283985.htm