Giá xăng dầu quay đầu giảm do mâu thuẫn Mỹ - Trung dâng cao

Giá xăng dầu quay đầu giảm do mâu thuẫn Mỹ - Trung dâng cao

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 08:38 AM (GMT+7)

Ngày 25/9, giá dầu thế giới quay đầu giảm hơn 2% do thị trường lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô.

Kinh Doanh Sự kiện:

Giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm

Kết phiên giao dịch ngày 24/9, giá dầu thô thế giới quay đầu giảm 2% trong bối cảnh thị trường lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô.

Đầu giờ sáng nay 25/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tháng 10/2019 giảm 1,35 USD (2,36%) xuống còn 57,29 USD/thùng. Cùng lúc, giá dầu Brent giảm 1,67 USD (2,65%) xuống 63,10 USD/thùng.

Giá dầu ngày 25/9 quay đầu giảm do lo ngại thương chiến Mỹ - Trung

Mới đây, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc đã kịch liệt lên án về việc thương mại không bình đẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời không chấp nhận một "thỏa thuận bất lợi" nào cho Mỹ.

Bên cạnh đó, số liệu sản xuất yếu từ châu Âu và Nhật Bản làm các nhà đầu tư dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu ảm đạm của thị trường năng lượng thế giới, bất chấp sự gián đoạn của nguồn cung tại Saudi Arabia.

Mặc dù vậy, giá dầu vẫn ở mức cao sau vụ tấn công vào mỏ dầu của Arab Saudi hôm 14/9. Mới đây Reuters cho biết nước này đã phục hồi được 75% sản lượng dầu bị thiệt hại và sẽ sớm đạt ngưỡng công suất tối đa vào tuần tới.

Tuy nhiên Wall Sreet Journal cho biết quá trình sửa chữa sẽ lâu hơn dự kiến. Công ty dầu mỏ quốc gia Aramco bắt đầu mua xăng, dầu diesel từ EU và một số nước khác. Đồng thời, công ty này cũng mua dầu thô của các nước lân cận nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Thị trường xăng dầu trong nước: Phát hiện đường dây sản xuất, mua bán dầu giả liên tỉnh

Sau thời gian theo dõi, tối ngày 21/9, công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bắt quả tang một nhóm người ở kho xăng dầu của Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương (xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) đang sử dụng ống dẫn đưa chất lỏng sang xe bồn dầu BS 76K - 6468 của Công ty THHH MTV vận tải Đình Chương có chứa dầu D.O để pha trộn. Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện 3.000 lít dầu trên xe bồn này là dầu giả, không có giấy tờ chứng minh.

Lực lượng công an cũng tạm giữ hình sự ông Bùi Đình Chương (42 tuổi, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Đình Chương; ông Nguyễn Mạnh Hiệp (72 tuổi, Trung Văn, Q.Từ Liêm, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH môi trường Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, H.Bình Sơn) để phục vụ điều tra.

Quá trình theo dõi, công an phát hiện nghi phạm Nguyễn Mạnh Hiệp, núp phía sau Công ty TNHH môi trường Dung Quất, liên kết với những người khác đi thu mua nhớt thải từ nguồn phế liệu, hóa chất như H2SO4, NaOH, chất tẩy trắng và các hóa chất khác... đưa về dùng công nghệ nấu, chưng cất thành phẩm là dầu gốc, dầu bôi trơn, bán ra thị trường. Tại đây có hai công nhân chuyên túc trực sản xuất dầu dỏm.

Theo khai nhận bước đầu của nghi phạm Hiệp, hoạt động sản xuất dầu dỏm bắt đầu từ tháng 8/2008. Từ tháng 8/2018 đến khi bị bắt, Hiệp đã bán cho nghi phạm Bùi Đình Chương 300.000 lít dầu DO dỏm, giá từ 12.000 - 13.400 đồng/lít (lãi từ 3.600 - 4.000 đồng/lít).

Với nghi phạm Chương, vốn là chủ doanh nghiệp, có hợp đồng vận chuyển với Công ty PV OIL Dung Quất, tuy nhiên, khi mua dầu dỏm từ Hiệp, Chương chỉ đạo cho nhân viên tháo kẹp chì trên bồn chở dầu, hút bớt dầu DO mua từ Nhà máy PV Oil, sau đó bơm dầu nhớt dỏm trộn chung vào theo tỷ lệ khoảng 1:10, rồi chở bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi với giá khoảng 16.000 đồng/lít. Từ cách làm ăn bất chính này, ông Chương thu về lợi nhuận tiền tỉ.

Ngày 25/9, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong nước không cao hơn mức giá sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.114 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.143 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.200 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.362 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.090 đồng/kg