Thứ quả vừa chua vừa chát được bán với giá "cắt cổ", chị em lùng mua tới tấp

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 05:00 AM (GMT+7)

Những ngày vừa qua, mận hậu đầu mùa được rao bán tràn ngập trên thị trường online, giá đắt "cắt cổ", có nơi lên đến 200.000 đồng/kg.

Mùa mận hậu Mộc Châu (Sơn La) bắt đầu từ giữa tháng 5 và kết thúc vào giữa tháng 7 hằng năm. Nhưng thông thường, từ cuối tháng 3, trên thị trường đã xuất hiện mận sớm.

Trên thị trường Hà Nội, tại các sạp hàng hoa quả đã thấy xuất hiện loại quả này. Khi vào chính vụ, mận hậu giá chỉ từ 40-50 nghìn đồng/kg, thậm chí có năm rẻ chỉ từ 25-30 nghìn đồng/kg.

Hiện tại, một số shop hoa quả đăng giá bán mận cơm khoảng 45-50 nghìn đồng/kg. Mận hậu thì bán với giá đắt hơn. Mận loại 1 quả to đẹp giá bán dao động 140.000-160.000 đồng/kg. Mận loại 2 nhỏ và xanh hơn có giá từ 100.000-120.000 đồng/kg.

Chị Thu Hà, một người chuyên bán hoa quả tại Hoàng Mai, cho biết mận thời điểm này mận chưa ngọt hẳn mà có vị chua rôn rốt xen lẫn vị ngọt, vỏ xanh khi ăn có vị hơi chát, phải chấm muối tôm hoặc đem dầm. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến nhiều khách yêu thích. “Khách ăn loại quả này dễ nghiện lắm. Có người lấy 1 kg, có người lấy vài kg, bán dễ lắm. Vèo phát là hết cả yến quả”.

Mận hậu quả to, đều được bán với giá 140-160 nghìn đồng/kg

Một shop hoa quả tại Hà Nội cũng chia sẻ, năm nay mận khan hiếm hơn những năm trước, một phần là do vận chuyển khó khăn bởi đang cách ly xã hội, xe khách nghỉ hết, một phần là do ảnh hưởng của thiên tai. Shop gom đơn trong vòng một tuần mà tới 40-50 kg khách đặt. Nhiều khi phải hẹn khách chờ thêm.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt khiến sản lượng mận giảm sút hơn. Trong những ngày đầu năm 2020, tại nhiều tỉnh vùng núi phía bắc đã xảy ra mưa đá. Tại huyện Mộc Châu mưa đá làm hàng trăm ha mận hậu bị rụng quả. Tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, mưa đá đã làm rụng quả, gãy cành một số diện tích cây mận hậu do đúng vào thời điểm mận đang ra trái non nên thiệt hại rất lớn. Ước tính đã có 12ha mận bị ảnh hưởng do mưa đá, một số diện tích có nguy cơ mất trắng. Chính vì vậy, số lượng mận sớm không nhiều. Mận hậu về bao nhiêu là hết đến đó.

Trên facebook, zalo… hay những trang mạng, diễn đàn mua bán online khác rao bán mận Hậu với giá 140-170k/kg. Thậm chí có nhiều người rao bán 1kg mận lên đến 200k/kg.

Mận hậu đầu mua giòn, có vị chua chát chấm với muối ớt được nhiều người thích

Mận đầu mùa quả nhỏ, da hơi xanh, ăn có vị chua chát, giòn tan nên dù giá cao ngất ngưởng đến đâu thì vẫn được nhiều người ưa chuộng. Bên cạnh ăn tươi chấm với muối tôm thì mận cũng có thể được chế biến thành nhiều món ngon khác như ngâm ô mai, hay ngâm chua ngọt, thậm chí dùng để ngâm rượu.

