Thịt lợn tăng phi mã, gia cầm rẻ như cho và nỗi lo thiếu nguồn cung lặp lại

Tại Đồng Nai và một số tỉnh Đông Nam bộ, giá gà công nghiệp bán tại trại chỉ ở mức 8.000 - 8.500 đồng/kg. Trung bình một con gà 3 kg chỉ bán được 24.000 – 30.000 đồng. Theo lời những người chăn nuôi “giá gà chỉ 8.000 đồng/kg thì người nuôi gà đang thua lỗ đậm”.

Mức giá như trên được cho là thấp nhất từ trước tới nay. Nói về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ, với mức giá này, người nuôi gà đang lỗ rất nặng bởi giá thành trung bình trước đó 23.000-24.000 đồng/kg. Như vậy, mỗi ký thịt gà, người nuôi lỗ khoảng 15.000 đồng/kg, mỗi con gà 3 kg thì người nuôi lỗ 45.000 đồng/con. Tính ra trại nào xuất bán mỗi lứa vài chục ngàn con lỗ hàng trăm đến hàng tỉ đồng.

Nguyên nhân giá gà công nghiệp rớt thê thảm, ông Ngọc cho biết là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lâu nay, gà công nghiệp chủ yếu được tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân, học sinh… Nhưng do dịch bệnh, từ sau tết, các tỉnh, TP vẫn chưa cho học sinh đi học trở lại. Nhiều công ty giảm thời gian làm việc, lao động do thiếu đơn hàng…

Khu vực phía Bắc, anh Lê Khánh Mạnh, Tổng Giám đốc trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại Bắc Ninh cho hay, trang trại anh nuôi 3 vạn gà đẻ trứng. Với gần 10 năm theo nghề, nhưng chưa năm nào anh chứng kiến tình trạng thị trường thê thảm như giai đoạn hiện nay.