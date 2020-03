Thị trường hoa tươi trước thềm 8/3 đìu hiu bởi dịch Covid-19

Thứ Tư, ngày 04/03/2020 14:42 PM (GMT+7)

Ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam (8/3) đang đến gần, nhưng đại diện nhiều cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội thừa nhận tình hình kinh doanh năm nay khá trầm lắng.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 những năm trước, thị trường hoa tươi năm nay khá trầm lắng, tẻ nhạt.

Dạo qua những con phố ở Hà Nội, nhiều chủ cửa hàng hoa thừa nhận những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến thị trường hoa tươi dịp 8/3 sắp tới sẽ tiếp tục đìu hiu, vắng vẻ như dịp Lễ Tình Nhân Valentine 14/2 vừa qua.

Anh Trường (chủ shop hoa tươi trên đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thừa nhận từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình kinh doanh của anh khá ảm đạm.

Anh Trường thừa nhận nhu cầu hoa tươi những ngày đầu năm 2020 giảm rõ rệt

Anh cho biết những năm trước nhu cầu về hoa tươi trong những dịp như Lễ Tình Nhân Valentine 14/2 hay Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 rất sôi động do khu vực có nhiều văn phòng các công ty, nhưng năm nay không khí rất trầm lắng, ảm đạm. Trong dịp Valentine 14/2 vừa qua, doanh thu của cửa hàng cũng không tăng nhiều so với ngày thường trước đó. Nếu so với những năm trước, doanh thu năm nay kém xa.

Theo anh Trường, hiện tại hoa lẵng của cửa hàng đang bán dao động từ 300-800.000 đồng, hoa bó giá rẻ hơn từ 150.000 – 300.000 đồng/bó. Trong nhiều năm kinh doanh thì tháng đầu năm 2020 là khó khăn nhất bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, các trường học trên địa bàn thủ đô cho học sinh nghỉ học. Ngoài ra, người dân ngại tụ tập đông người nên nhu cầu hoa trong những dịp như sinh nhật, hội họp đầu năm giảm rõ rệt.

Dù đã bước vào những ngày đầu tháng 3, nhưng năm nay vẫn chưa có nhiều khách đặt hoa cho dịp 8/3. Anh hy vọng trong những ngày tới tình hình kinh doanh của gia đình sẽ có những cải thiện tốt hơn khi ngày lễ đang đến gần.

Chị Hà (chủ một cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình kinh doanh của cửa hàng là khá ảm đạm.

Trong thời gian qua, khách của cửa hàng chủ yếu là khách quen. Chị chia sẻ những năm trước mỗi dịp lễ như ngày Valentine 14/2 hay Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, lượng hoa tiêu thụ tăng rất nhiều, thậm chí có năm số hoa nhập về không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, ngày Valentine 14/2 vừa qua sức tiêu thụ rất thấp không có sự tăng đột biến.

Cũng như anh Trường, chị Hà hy vọng trong những ngày tới đây khi sinh viên các trường Đại học đã đi học trở lại, nhu cầu về hoa tươi sẽ tăng lên.

Chủ nhiều shop hoa giảm giá từ 10-20% cho khách đặt sớm để kích cầu mua sắm dịp 8/3 sắp tới

Trong khi đó, chị Ngọc (chủ shop hoa trên đường Thái Thịnh) cho biết cũng như những cửa hàng và shop hoa tươi khác trên địa bàn Hà Nội, công việc kinh doanh của chị trong thời gian qua bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19.

Để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) sắp tới, shop đã chuẩn bị nhiều mẫu hoa và bắt đầu nhận đơn hàng của khách. May mắn hơn anh Trường và chị Hà, chị Ngọc tiết lộ đến nay đã có được khoảng 20 đơn hàng cho ngày lễ sắp tới. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng đang thực hiện những chính sách ưu đãi cho những khách hàng đặt hoa sớm là giảm giá từ 10 đến 20% cho tất cả các mẫu hoa.

Không chỉ các shop hoa hay cửa hàng, những người làm nghề bán hoa di động trên các con phố Hà Nội cũng thừa nhận nhu cầu hoa tươi trong những tháng đầu năm 2020 sụt giảm rất nhiều. Anh Tuấn (quê ở Thanh Hóa, hiện đang bán hoa tươi di động trên đường Lê Văn Lương) cho hay, từ sau dịp Valentine vừa qua, giá hoa tươi có thời gian giảm rất mạnh nhưng nhu cầu của người dân cũng không nhiều.

Bước sang những ngày đầu tháng 3 này, giá hoa có tăng hơn một chút do gần đến dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Mặc dù vậy, anh chia sẻ bán hoa tươi trên đường phố Hà Nội những ngày này cũng gặp rất nhiều khó khăn do người dân hay nhân viên văn phòng ngại ra đường mua sắm. Có chuyến hoa nhập về phải bán tới 5 ngày mới hết, có chuyến hoa phải bỏ đi một số lượng lớn nên đã ảnh hưởng đến thu nhập.

