Sò gạo giá "rẻ chưa từng có" tràn ngập chợ online, giá chỉ 17.000đ/kg

Thứ Năm, ngày 19/03/2020 16:00 PM (GMT+7)

Mấy ngày nay trên khắp các chợ online, sò gạo được rao bán với giá từ 20-40.000đ/kg. Thậm chí có người bán chỉ 50.000 đồng/3kg, bằng 1/3 so với giá trước đây.

Chị Hoa, một người bán hàng tại Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết mấy ngày nay chị được mọi người ở quê điện lên bảo tàu về được nhiều sò gạo quá, bán ở quê không xuể nên gửi lên Hà Nội cho chị bán.

“Tôi đăng bán theo combo 70.000 đồng/2kg. So với giá trước đây thì rẻ một nửa. Mà trước đây, muốn bán nhiều cũng không có mà bán như bây giờ vì khách du lịch Quảng Ninh nhiều, người dân khai thác chỉ đủ phục vụ khách du lịch và nhà hàng thôi. Giờ đăng bán online giá rẻ, khách lại lười ra ngoài nên bán chạy lắm, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu”, chị Hoa nói.

Sò gạo được bán trên chợ mạng với giá rẻ thu hút chị em Hà Nội với giá rẻ chưa từng thấy.

Cũng bán sò gạo trên chợ mạng, chị Ánh (trú tại Cầu Giấy) cho biết do có người nhà sống tại Quảng Ninh, thấy sò gạo rẻ quá nên gom lên Hà Nội đăng bán online.

“Dạo này công ty ít việc nên cho nhân viên nghỉ luân phiên nên mình tranh thủ bán kiếm thêm thu nhập. Thấy đứa em bảo sò gạo vào mùa đang rẻ, mỗi chuyến tàu về cả tấn, du lịch, nhà hàng thì ế ẩm, người dân không bán được, chị lấy lên mà bán. Mình bán rẻ, chỉ 99.000 đồng/4kg loại to. Mỗi đợt gom hàng mình cũng bán được khoảng vài tạ”, chị Ánh chia sẻ.

Với giá bán chỉ 50.000 đồng/3kg, bài bán hàng trên chợ online thu hút hàng trăm lượt đặt hàng theo combo.

Chị Thảo, một người chuyên bán hải sản trên mạng, cho biết mấy ngày nay người dân đánh bắt được nhiều mà thị trường tiêu thụ ít nên được thu mua và bán với giá rẻ như vậy. “Sò gạo thuộc họ sò huyết, ăn ngọt, tươi ngon và giá rẻ hơn sò huyết. Là loại sò sống tự nhiên ngoài biển, muốn khai thác phải có giấy phép. Mỗi ngày người dân đánh bắt được cả chục tấn sò mà người mua thì ít nên tôi nhập lên Hà Nội bán”, chị Thảo cho biết.

“Trước đây, sò gạo được bán với giá từ 40-50.000 đồng/kg, nhưng giờ tôi chỉ bán 17.000 đồng/kg, 50.000 đồng/3kg. Rẻ nên nhiều người mua lắm. Có ngày tôi bán được cả tấn sò. Lãi mỗi cân 1.000-2.000 đồng thôi nhưng số lượng bán được nhiều, tiêu thụ giúp người dân nên cũng vui”,chị Thảo chia sẻ.

Sò gạo có thể chế biến được rất nhiều món ngon và bổ dưỡng.

Cũng theo chị Thảo, Sò gạo rất ngon và bổ dưỡng, nếu biết cách chế biến sẽ làm được nhiều món. “Có nhiều cách để thưởng thức món sò gạo này như sò gạo hấp xả ớt hoặc sò gạo nướng. Đặc biệt món sò gạo này ăn rất ngon bởi ruột sò gạo béo, dày mình chứ không nặng vỏ, ít ruột như ngao”, chị Thảo nói.

Theo tìm hiểu, sò là một loài động vật nhuyễn thể, vỏ cứng có khía dọc nổi rõ, họ sò hến, sống tự nhiên ở biển. Có 3 loại gần giống nhau mà người tiêu dùng khó phân biệt đó là: sò huyết, sò gạo và sò lông.

Sò huyết là loại đắt nhất, to bằng ngón chân cái người lớn, vỏ thẫm, không có lông, thịt đỏ, dịch (máu) màu đỏ. Sò gạo được bán với giá rẻ hơn, to bằng sò huyết, thịt màu ngà, vỏ ở gần miệng có lông. Sò lông được bán với giá rẻ nhất, con to gấp đôi sò huyết và sò gạo, to hơn ngón chân cái người lớn, có 2 vỏ hình bầu dục, ngả về phía trước, vỏ bao phủ một lớp lông màu nâu, thịt trắng ngà.

