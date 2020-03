Sắm xế hộp sang chơi Tết, sau một tháng “bay” cả trăm triệu đồng

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 16:00 PM (GMT+7)

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2020, nhiều mẫu xe sang tiếp tục được đại lý giảm giá sâu, trong đó mức giảm cao nhất lên tới hàng trăm triệu đồng, thuộc về các mẫu xe nhập khẩu.

Anh Đào Tuấn Anh (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, thời điểm cuối tháng 1/2020 do có nhu cầu đổi xe và với tâm lý mua xe chơi Tết nên anh đã nhanh chóng quyết định “xuống tiền” rước xe Ford Explorer màu trắng thay cho chiếc xe cũ anh đang sử dụng.

Nhiều xe nhập khẩu giảm hàng trăm triệu sau tết

Theo anh Tuấn Anh, mặc dù đã tìm hiểu kỹ, thời điểm mua giá đã khá mềm so với năm trước đó, tính cả đăng ký để xe lăn bánh tổng chi phí là 2 tỷ 360 triệu đồng.

“Tuy được chơi mấy ngày tết, nhưng đến nay xe tiếp tục giảm sâu, chỉ sau một tháng tôi đã bị mất luôn cả trăm triệu”, aanh Tuấn Anh cho biết.

Nhưng cũng theo anh Tuấn Anh, khi đã quyết định thì không lăn tăn bởi “câu chuyện trước tết và sau tết là cả vấn đề”.

Ghi nhận tại thị trường xe Việt thời điểm này, hiện giảm giá cao nhất đang thuộc về các mẫu xe nhập khẩu. Ngoài dòng xe SUV Ford Explorer thì hàng loạt hãng xe khác như Toyota, Subaru, Nissan... cũng tung khuyến mại khủng cho các mẫu xe của mình để giành giật thị phần.

Cụ thể, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Ford Explorer vừa được nhà phân phối niêm yết giá bán mới là 1 tỷ 999 triệu đồng, có nghĩa giảm tới 269 triệu đồng so với thời điểm trước tết.

Theo anh Nguyễn Tiến Mạnh, nhân viên tư vấn bán hàng tại một đại lý Ford trên đường Giải Phóng, nếu như trước tết dòng xe này niêm yết 2 tỷ 268 triệu đồng thì trong tháng 3/2020, giá niêm yết còn 1 tỷ 999 triệu đồng.

Như vậy, giá bán mới của xe SUV hạng sang cỡ lớn Ford Explorer sau khi được điều chỉnh giá và trừ các phụ kiện tặng kèm thì đã giảm tới gần 100 triệu so với thời điểm trước tết.

Giảm giá sâu sau Ford Explorer là mẫu xe Subaru Forester 2019. Subaru vừa công bố chương trình giảm giá 180 triệu đồng đối với dòng xe Subaru Forester 2019 áp dụng đến 31/3.

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá xe tháng 3, Nissan Terra cũng được hãng tung khuyến mãi giảm từ 80- 108 triệu đồng áp dụng với 3 phiên bản 2.5L S 1 cầu số sàn; 2.5L E 1 cầu số tự động và 2.5L V 2 cầu số tự động. Nissan Terra đang được bán trên thị trường Việt Nam, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Mẫu SUV 7 chỗ Toyota Fortuer cũng đang được một số đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội giảm từ 50 đến 100 triệu đồng so với giá niêm yết cho hầu hết các phiên bản.

Không chỉ ô tô mới, giá một số ô tô cũ dịp ra Tết cũng giảm nhẹ so với hồi trước Tết. Với những mẫu xe có giá bán cũ khoảng trên 1 tỷ đồng, sau tết giá bán giảm khoảng 20 – 50 triệu đồng tùy từng xe. Đối với loại xe cỏ, giá bán khoảng vài trăm triệu đồng giảm từ 10 – 20 triệu đồng so với trước Tết.

Các chuyên gia nhận định giá xe ô tô sau Tết giảm giá là do nhiều người không còn sốt sắng mua xe như thời điểm trước Tết. Hơn nữa, hiện nay, nguồn cung ô tô trên thị trường dồi dào, nhất là ở mảng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Do đó, sự mất cân đối của cán cân cung - cầu đã được giải quyết, các đại lý sẽ không còn có thể lấy lí do khan hàng để đẩy giá bán xe lên.

